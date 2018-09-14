Müftünün, sahte unvanla kaymakamı şikayet ettiği iddiası

Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde, kendisine baskı yaptığını öne sürdüğü kaymakamı, belediye başkanının adıyla İçişleri Bakanlığı'na şikayet ettiği iddia edilen müftü geçici olarak görevinden uzaklaştırıldı. Bolu Valiliği'nden yapılan açıklamada, Yeniçağa İlçe Müftüsü Nihat A. hakkındaki iddialarla ilgili olarak idari soruşturma yapılması için Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan müfettiş görevlendirilmesinin talep edildiği belirtildi. Açıklamada, Nihat A'nın soruşturma sürecinde geçici olarak görevinden uzaklaştırıldığı bildirildi. Yeniçağa Belediye Başkanı Recayi Çağlar ise AA muhabirine yaptığı açıklamada, olayı, Yeniçağa Kaymakamı Mehmet Naim Akgül'ü şikayet ettiği gerekçesiyle Valiliğe bilgisi alınmak üzere çağrıldığında öğrendiğini söyledi. Valilik yetkililerine, kendisinin bu şekilde bir dilekçe göndermediğini söylediğini anlatan Çağlar, "Valilikten bana, 'ilçe kaymakamı hakkında İçişleri Bakanlığı'na şikayet dilekçesi göndermişsiniz' dediler. Bakanlıktan da kaymakam ile ilgili soruşturma açılması talimatı gelmiş. Bunun üzerine beni çağırdılar. Ben böyle bir dilekçe yazmadığımı ve dilekçeyi görmek istediğimi söyledim. Belediye başkanlığı unvanı ile bakanlığa 4-5 maddelik bir dilekçenin 2 nüsha olarak gönderildiğini gördüm. Baktım ki imza benim değil. İmza sirküleri de karşılaştırılınca bu dilekçelerdeki imzanın benim olmadığı öğrenildi." şeklide konuştu.

- "Savcılığa suç duyurusunda bulundum" Çağlar, şikayet dilekçesinde yer alan imzanın kendisine ait olmadığının belirlenmesinin ardından olayın aydınlatılması için Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayette bulunduğunu ifade ederek, "Bunda bir şüphe vardı. Acaba imzasını sahte olarak mı attı diye düşünülebilir diye ben savcılığa suç duyurusunda bulundum. Bundan sonraki süreçte bu iş emniyete intikal etti. Dilekçenin Bolu merkez PTT'den atıldığı tespit edildi. Bundan sonra emniyet birimleri güvenlik kamera kayıtlarını inceleyerek şüpheli kişilerin ifadesini aldı." dedi. -"Yeniçağa Müftüsü de mektubu sahte imza ile kendisinin gönderdiğini beyan etmiş" Emniyet ekiplerinin yaptığı çalışma neticesinde söz konusu dilekçenin bir imam tarafından gönderildiğinin tespit edildiğini de sözlerine ekleyen Çağlar, "Emniyete çağrılan imam, Yeniçağa Müftüsü Nihat A'nın arkadaşı olduğunu söyleyerek, işi olduğu için mektubu kendisinin gönderdiğini söylemiş. Yeniçağa Müftüsü de emniyete çağrıldığında bu mektubu sahte imza ile kendisinin gönderdiğini beyan etmiş. Olay bu şekilde meydana çıktı." diye konuştu.