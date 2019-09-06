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Mugabe 95 yaşında yaşamını yitirdi

06.09.2019 09:26 | Son Güncelleme

Zimbabve'nin 37 yıldır iktidarda kalan lideri Robert Mugabe 95 yaşında yaşamını yitirdi.

Ülkeyi otoriter bir rejimle yöneten Mugabe 2017 yılında istifa etmek zorunda kalmıştı.Zimbabve Devlet Başkanı Emmerson Mnangagwa eski Devlet Başkanı Robert Mugabe'nin 95 yaşında yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Mnangagwa Twitter'da yaptığı paylaşımlarla Mugabe'nin "bir kurtuluş simgesi, hayatını özgürleşme ve güçlendirmeye adamış bir Afrika yanlısı" olduğunu ve Mugabe'nin Zimbabve tarihine katkısının asla unutulmayacağını söyledi.

Mugabe beyaz azınlığın iktidarına karşı gerilla savaşı vererek kuruluşunda büyük rol oynadığı Zimbabve'nin yaklaşık 40 yıl boyunca ilk ve tek lideri olmuştu. Ancak Mugabe ülkeyi uzun yıllar otoriter bir rejimle yönetmiş, izlediği ekonomik politikalar nedeniyle ülke iflasa sürüklenmişti.

Zimbabve içine düştüğü derin ekonomik krizin sonucu olarak ortaya çıkan hiperenflasyon 2008 yılında ülkenin para biriminin çöküşüne yol açmıştı. Birleşmiş Milletler endeksinde dünyanın en yoksul ülkelerinden biri olarak kabul edilen Zimbabve, 15 milyonluk bir nüfusa sahip.

Mugabe 2017 yılında ordunun darbe ile yönetime el koyması sonra istifa etmek zorunda kalmıştı.

Mugabe Nisan ayında bu yana Singapur'da açıklanmayan bir hastalıktan dolayı tedavi görüyordu.

dpa, AFP/SSB, JD

© Deutsche Welle Türkçe

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