MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Müge Anlı açık açık sordu! "Jigololuk mu yapıyorsun?"

Müge Anlı açık açık sordu! "Jigololuk mu yapıyorsun?"

24.11.2021 16:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ordulu Safiye Çallı, sattığı iki evin 700 Bin TL parasını kendisinden 15 yaş küçük Akkuşlu Türkücü Cüneyt’e kaptırdı. Hem paralarından olan hem de evlilik hayali kurduğu Türkücü sevgilisi terk eden Safiye Çallı son çare Müge Anlı’nın kapısını çalmıştı. Bugün ekrana gelen yeni bölümde Cüneyt, iddiaları yanıtlamak için telefonla yayına bağlandı.

Safiye Çallı, geçtiğimiz gün türkücü sevgilisi Cüneyt'in 700 bin TL değerindeki iki evini satıp kendisine arsa ve araba aldığını iddia etmişti. Bugün ise Akkuşlu Türkücü Cüneyt, yayına bağlanarak hakkındaki iddialara açıklık getirdi.

Haber.00_04_42_01.Still169

25 yıllık evliliğini noktaladıktan sonra sosyal medyadan tanıştığı türkücü Cüneyt'in 2 evini alıp kendisine arsa ve araba aldığını ve dolandırıldığını iddia eden Safiye Çallı, Müge Anlı'nın kapısını çalmıştı.

Müge Anlı'da şaşkına çeviren olay! 15 yaş küçük sevgilisine 700 bin TL kaptırdıMüge Anlı'da şaşkına çeviren olay! 15 yaş küçük sevgilisine 700 bin TL kaptırdı

EVLERİNİ SATIP PARASINI VERMİŞTİ!

47 yaşındaki Çallı, gözyaşları içerisinde 15 yaş küçük türkücü sevgilisine evlenme vaadiyle Ankara ve Ordu'daki iki evini ve temizlik yaparak biriktirdiği paraları kaptırdığını anlatmıştı. Safiye Çallı'nın yaklaşık 700 bin TL'lik evlerini sattığı iddia edilen türkücünün eski eşi Melek, kendisiyle 7 ay evli kaldığını ve şu an boşanma sürecinde olduğunu bildirerek şahsın dolandırıcı olduğunu yeni öğrendiğini aktarmıştı.

Haber.00_00_00_00.Still166

"ÇALIŞIRSAN İNTİHAR EDERİM"

Bugün de canlı yayına iddiaları yanıtlamak için türkücü Cüneyt ve ailesi katıldı. Cüneyt'in ailesi oğullarının Safiye'den para aldığını doğruladı.Cüneyt de Safiye'nin kendisine çalışma dediğini ve paraları da birlikte yediklerini söyledi. Üstüne de Safiye'nin "Çalışırsan intihar ederim." dediğini iddia etti.

Haber.00_01_29_22.Still167

"JİGOLO MUSUNUZ?"

BHaber.00_02_00_03.Still168u sözlerinin ardından da Müge Anlı, TDK'den "Jigolo" tanımını okuyarak "Bu işi mi yapıyorsunuz?" sorusunu yöneltti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Avantajlı tatil sizin elinizde! Fırsatları kaçırmayınAvantajlı tatil sizin elinizde! Fırsatları kaçırmayın
PARTNER Otel mutfağında taciz şoku! Hepsini tek tek anlattı Otel mutfağında taciz şoku! Hepsini tek tek anlattı
Kanser tedavisi gören ünlü şarkıcıdan haber geldi!Kanser tedavisi gören ünlü şarkıcıdan haber geldi!
Anahtar Kelimeler:
Müge Anlı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Siyasette 'döviz kuru' hareketliliği

Siyasette 'döviz kuru' hareketliliği

Benzin, motorin ve LPG'ye yine zam geliyor

Benzin, motorin ve LPG'ye yine zam geliyor

Eşine kızıp çatıdan atladı, komşusunun üzerine düştü

Eşine kızıp çatıdan atladı, komşusunun üzerine düştü

Emtia fiyatları neden artıyor? Erdoğan açıkladı

Emtia fiyatları neden artıyor? Erdoğan açıkladı

Bakan Gül duyurdu! İki yeni mahkeme kurulacak

Bakan Gül duyurdu! İki yeni mahkeme kurulacak

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren Yargıtay kararı

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren Yargıtay kararı

İlginizi Çekebilir

Kokusuyla mest edecek en iyi erkek duş jeli tavsiyeleri

Kokusuyla mest edecek en iyi erkek duş jeli tavsiyeleri

11 saat sancıdan sonra doğdu! İşte ilk pozları

11 saat sancıdan sonra doğdu! İşte ilk pozları

Sizi cilt lekesi derdinden kurtaracak en iyi leke kremi çeşitleri

Sizi cilt lekesi derdinden kurtaracak en iyi leke kremi çeşitleri

Taytının altına topuklu giydi, yoga yaptı

Taytının altına topuklu giydi, yoga yaptı

İç gösteren elbisesiyle gecelerde

İç gösteren elbisesiyle gecelerde

Kadir İnanır’dan üzen haber

Kadir İnanır’dan üzen haber

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.