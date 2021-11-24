Müge Anlı açık açık sordu! "Jigololuk mu yapıyorsun?"

Safiye Çallı, geçtiğimiz gün türkücü sevgilisi Cüneyt'in 700 bin TL değerindeki iki evini satıp kendisine arsa ve araba aldığını iddia etmişti. Bugün ise Akkuşlu Türkücü Cüneyt, yayına bağlanarak hakkındaki iddialara açıklık getirdi.

25 yıllık evliliğini noktaladıktan sonra sosyal medyadan tanıştığı türkücü Cüneyt'in 2 evini alıp kendisine arsa ve araba aldığını ve dolandırıldığını iddia eden Safiye Çallı, Müge Anlı'nın kapısını çalmıştı.

EVLERİNİ SATIP PARASINI VERMİŞTİ!

47 yaşındaki Çallı, gözyaşları içerisinde 15 yaş küçük türkücü sevgilisine evlenme vaadiyle Ankara ve Ordu'daki iki evini ve temizlik yaparak biriktirdiği paraları kaptırdığını anlatmıştı. Safiye Çallı'nın yaklaşık 700 bin TL'lik evlerini sattığı iddia edilen türkücünün eski eşi Melek, kendisiyle 7 ay evli kaldığını ve şu an boşanma sürecinde olduğunu bildirerek şahsın dolandırıcı olduğunu yeni öğrendiğini aktarmıştı.

"ÇALIŞIRSAN İNTİHAR EDERİM"

Bugün de canlı yayına iddiaları yanıtlamak için türkücü Cüneyt ve ailesi katıldı. Cüneyt'in ailesi oğullarının Safiye'den para aldığını doğruladı.Cüneyt de Safiye'nin kendisine çalışma dediğini ve paraları da birlikte yediklerini söyledi. Üstüne de Safiye'nin "Çalışırsan intihar ederim." dediğini iddia etti.

"JİGOLO MUSUNUZ?"

B u sözlerinin ardından da Müge Anlı, TDK'den "Jigolo" tanımını okuyarak "Bu işi mi yapıyorsunuz?" sorusunu yöneltti.



