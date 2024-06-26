Müge Anlı bile duyduklarına şaşırdı! Sözde hocalarla tanışıp astral seyahata çıkmış! 'Astral seyahat paralı mı?'

50 yaşındaki Sevil Çetinkaya, 4 Mayıs 2024'ten bu yana kayıp. Ailesi onu bulabilmek için Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvurdu. Yayına bağlananlar ve kayıp kadını son görenlerin ifadelerine göre Çetinkaya'nın en son bir üfürükçüye gittiği ortaya çıktı.

'SÖZDE HOCALARLA TANIŞTIRIP...'

Programda anlatılanlara göre, bir kadın arkadaşı 53 gündür kayıp olan Sevil Çetinkaya'yı hocalarla tanıştırıp astral seyahat için para alıyormuş. Arkadaşı bu iddiaları kabul etmezken Müge Anlı'nın tepkisi sosyal medyayı salladı.

TEPKİSİ GÜNDEM OLDU

Anlı 'Astral seyahatte mi paralı? Astral seyahatte paralıymış' diyerek şaşırdı. Programdaki o anlar kısa sürede gündem oldu.

Sosyal medyada; 'Mügecim astral seyahat neden ücretsiz olsun', 'Yusuf Güney işini biliyor demek ki', 'Cam kenarı tekli koltuk varsa ben de bi astral seyahat yapayım' gibi yorumlar yapıldı.







