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Müge Anlı canlı yayında itiraf ettirmişti! 18 yıl önce kaybolmuştu! Oğlunun bahçesi kazıldı ve…

20.09.2024 10:28
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Kastamonu'da 18 yıl önce kaybolması üzerine arama çalışmaları başlatılan Hatice Musaoğlu'nun kızları Müge Anlı’ya katıldı. Dün programda oğlu Aydın Musaoğlu’na cinayeti itiraf ettiren Anlı’nın ardından bugün oğlu Musaoğlu’nun tutuklandığı öğrenildi.

Müge Anlı canlı yayında itiraf ettirmişti! 18 yıl önce kaybolmuştu! Oğlunun bahçesi kazıldı ve…

Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde 2006 yılında kaybolan Hatice Musaoğlu'nun kızları sır perdesini aralamak için Müge Anlı’ya başvurdu. 18 yıl önce bir anda ortadan kaybolan Hatice Musaoğlu'nun bulunamaması üzerine arama çalışmaları durdurmuştu. Musaoğlu’nun kızlarının abilerinden şüphelenmesiyle başvurdukları Müge Anlı’nın programında, dün Aydın Musaoğlu’nun Programdaki ifadelerini ihbar kabul eden Azdavay Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

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OĞLUNUN EVİ VE BAHÇESİ KAZILMIŞTI

Müge Anlı'nın programına katılan kızlarının iddiasına göre, Hatice Musaoğlu'nun Aydın Musaoğlu, kayıptan sonra bahçeye mezar şeklinde bir çukur açıp öldürdüğü annesini oraya gömmüştü. Bu durum fark edilince cenazeyi başka bir yere taşıdığı öne sürüldü.

Bunun üzerine 18 yıl önce kaybolan Musaoğlu ilgili, o dönem oğluyla birlikte yaşadığı evin bahçesinde dün akşam kepçeyle kazı çalışmaları yapıldı. Aynı zamanda polis ekipleri tarafından evin garajının tavanı ve tabanında da betonlar kırılarak detaylı bir arama çalışması yapıldı.

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AYDIN MUSAOĞLU OTOBÜSTE YAKALANDI

Yayın sonrası otelden çıkıp kayıplara karışan Musaoğlu, başlatılan operasyon kapsamında Kastamonu Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından otobüste yakalanarak, gözaltına alındı. Başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Aydın Musaoğlu'nun emniyet müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

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TUTUKLANMASINA KARAR VERİLDİ

Kardeşlerin Aydın Musaoğlu'ndan şüphelendiklerini söylemeleri üzerine Adliyeye sevk edilen Aydın Musaoğlu, çıkarıldığı hakimlikçe "Kasten öldürmek" suçundan tutuklandı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Aydın Musaoğlu'nun eşi Nevin Musaoğlu'nun polisteki işlemleri ise devam ediyor.

TUTUKLANMA NEDENİ SADECE BU DEĞİL

ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programının bugünkü bölümünde Anlı, tutuklanma nedeninin sadece bu olmadığını ifade ederek, 'çekirge bir sıçrar, iki sıçrar' diye ifade etti.

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EŞİ DE GÖZALTINA ALINMIŞTI

Soruşturma kapsamında kayıp kadının o dönem birlikte yaşadığı oğlunun evinin bahçesinde kepçeyle kazı, garajının tavanı ve tabanında da beton kırılarak arama yapılmıştı. Olayla ilgili Aydın Musaoğlu ve eşi gözaltına alınmıştı. (AA)

Bu içerik Evin Özbey tarafından yayına alınmıştır

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Müge Anlı kayıp
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