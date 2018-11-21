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Müge Anlı canlı yayınında anlattı, herkes dehşete düştü! Ercan Gezer cinayetinde flaş gelişme

YAŞAM HABERLERİ  | 21.11.2018 15:56 | Son Güncelleme

Müge Anlı'da masaya yatırılan ve Kasım ayı başında Gaziantep'te gerçekleşen Ercan Gezer cinayetinde flaş gelişmeler yaşandı. Kızını bulabilmek adına Müge Anlı'dan yardım talep eden 30 yaşındaki anne Aycan Gezer, 'Kızımı kaçırdılar. Eşim kaçıranların evine gidip kızımı almak istedi. Orada kocamı pompalı tüfekle öldürdüler' diye konuştu.

Müge Anlı canlı yayınında anlattı, herkes dehşete düştü! Ercan Gezer cinayetinde flaş gelişme

Kasım başında Gaziantep'te gerçekleşen Ercan Gezer cinayeti Müge Anlı'da masaya yatırıldı. Kızını bulmak için Müge Anlı’dan yardım isteyen 30 yaşındaki anne Aycan Gezer, 2 Kasım'da gerçekleşen cinayet ile ilgili konuştu.

İddialara göre; Gaziantep’te yaşayan Gezer Ailesi’nin 14 yaşındaki küçük kızı Sevil, 2 Kasım günü Uğur Dişli adlı kişi tarafından kaçırıldı. Baba Ercan Gezer, kızını almak için Uğur Dişçi’nin evine gitti. Kızını alıp evine döneceğini düşünen baba, Uğur Dişçi’nin akrabaları tarafından pompalı tüfekle vurularak öldürüldü. Baba Gezer'in ölümünün ardından arkada hamile eşi ve 3 çocuğu kaldı.

Programda konuşan Aycan Gezer, "Kızımı kaçırdılar. Eşim kaçıranların evine gidip kızımı almak istedi. Orada kocamı pompalı tüfekle öldürdüler" dedi.

Anne Gezer, küçük Sevil’in de başına kötü bir şey gelmesinden endişe ettiğini dile getirdi. (iHA)

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Hem kızı kaçır hem babayi öldür ee nerde devlet Müge abla olmasa dünyadan haberiniz yok
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