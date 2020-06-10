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Müge Anlı'da 18 yaşındaki kız 62 yaşındaki adama kaçtı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.06.2020 11:28 | Son Güncelleme

ATV ekranlarından yayınlanan Müge Anlı'nın programında 18 yaşındaki Sümeyye Çalıcıoğlu'nun komşusu 62 yaşındaki adamla kaçtığı ortaya çıktı.

ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında akıllara durgunluk veren olay yaşandı.

Kilis’te 15 ay önce 18 yaşını dolduran Sümeyye Çalıcıoğlu 62 yaşındaki 3 çocuk babası komşusu ile kaçtı.

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Kilis’te 15 ay önce 18 yaşını doldurduktan iki gün sonra kaybolan Sümeyye Çalıcıoğlu, yaklaşık iki haftadır Müge Anlı ve ekibi tarafından aranıyordu. Annesi Ayşe Çalıcıoğlu, Müge Anlı’ya başvurarak kızının akıbetinin araştırılmasını istedi.

Müge Anlı'yı şoke eden ayrıntılar

Sümeyye Çalıcıoğlu ailesine bir mektup bırakarak 23 Mart 2019'da ortadan kayboldu. Yeni reşit olduktan iki sonra evden kaçan ilkokul mezunu kızın yazdığı mektupta okuyan herkesi şoke etti.
Sümeyye mektupta; "Ben asker arkadaşımla gidiyorum beni aramayı, arayıpta sizi köye rezil etmeyin. Ben 6 yada 8 ay sonra geri dönerim. Beni siz hiç merak etmeyin olur mu? Anneme söylersin beni merak etmesin. Ben geri döneceğim." satırlarından sonra ortadan kayboldu.
15 aydır hiçbir izine rastlanmayan genç kızın peşine düşen Müge Anlı, edindiği bilgilerle hem kendisi hem de izleyenleri şoke oldu.
Sümeyye Çalıcıoğlu’nun reşit olur olmaz 62 yaşındaki, evli ve 3 çocuk babası olan komşusu ile kaçtığı ortaya çıktı.
Müge Anlı‘nın inanılmaz olay ile ilgili canlı yayında şu açıklamayı yaptı:"Kilis jandarma ekipleri canlı yayını aramış kız şimdi Antalya'da ifade vermeye gitmiş. Karşı komşu Şakir Eyigünle gitmiş Antalya'ya... Adamda 62 yaşındaymış.Diyormuş ki kendi rızam ile birlikteyim. Ailemle görüşmek istemiyorum demiş kızınız.."
18 yaşını dolduran Sümeyye Çalıcıoğlu'nun kaçtığı adamın 62 yaşında olduğunu duyan Müge Anlı canlı yayında küplere bindi ve şu açıklamayı yaptı:
"Kız hangi vaat ile götürüldü ki 6 yada 8 ay sonra geri dönerim dedi. Senin ne işin var 18 yaşındaki çocukla Şakir...Yok artık yani devenin nalı yuh! Artık ben sana ne deyim yani senin 18 yaşındaki çocukla ne işin var 62 yaşındaki adam. Senin torunun yaşında ayıp denen bir şey var." diyerek kaçıran komşuya tepki gösterdi.
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