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  4. Müge Anlı'da aranan Berk Ergier bulundu mu? İşte Berk Ergier hakkında son gelişmeler...

Müge Anlı'da aranan Berk Ergier bulundu mu? İşte Berk Ergier hakkında son gelişmeler...

19.03.2021 11:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir döviz bürosunda çalışan 36 yaşındaki Berk Ergier işe gideceğini söyledikten sonra evden ayrılmış ve bir daha kendisinden haber alınamamıştı. Ergier'in kaçırılmış olabileceğini düşünen ailesi polisi aramış ve sonrasında ATV’de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılmışlardı. Peki Müge Anlı'da aranan Berk Ergier bulundu mu? İşte Berk Ergier hakkında son gelişmeler...

Ailesine işe gideceğini söyleyip ortadan kaybolan ve bir daha haber alınamayan Berk Ergier bulundu mu?

MÜGE ANLI'DA ARANAN BERK ERGİER BULUNDU MU?

MÜGE ANLI'DA ARANAN BERK ERGİER BULUNDU MU?
36 yaşında olan ve Aydın Kuşadası'nda yaşayan Berk Ergier, döviz bürosunda çalıştığı işine gideceğini söyledikten sonra evden ayrılmıştı.
Fakat işe gitmemiş, ailesi ve yakınları sonrasında kendisinden haber alamamıştı.

AİLESİ ENDİŞELENDİ

AİLESİ ENDİŞELENDİ
Ergier'in kaçırılmış olabileceği ihtimalini düşünen ailesi ise önce polisi aramıştı.
Sonrasında ise ATV’de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılmışlardı.
Peki Müge Anlı'da aranan Berk Ergier bulundu mu?

MÜGE ANLI HAREKETE GEÇTİ

MÜGE ANLI HAREKETE GEÇTİ
İkiçeşmelik Mahallesi'nde yaşayan evli ve 1 çocuk babası Berk Ergier, geçtiğimiz Salı günü saat 14.00 sıralarında evden ayrılıp kayıplara karışmasının ardından Müge Anlı ve ekibi harekete geçti.

CEP TELEFONU SİNYALİ TESPİT EDİLDİ

CEP TELEFONU SİNYALİ TESPİT EDİLDİ
Polis ekinin yaptığı çalışma kapsamında Ergier'in cep telefonu sinyalinin son olarak Kirazlı Mahallesi'nden geldiği belirlendi.

SON GÖRÜNTÜLERİNE ULAŞILDI

SON GÖRÜNTÜLERİNE ULAŞILDI
Berk Ergier için yapılan arama çalışmaları henüz devam ederken, Berk Ergier'e ait olduğu bilinen son görüntülere ulaşıldı.

ORMANLIK ARAZİYİ İZLEDİ

ORMANLIK ARAZİYİ İZLEDİ
Görüntülerde Ergier, kaybolduğu gün 16.30 sıralarında Kirazlı Mahallesi Belentepesi mevkiinde bulunan kayalıklarda oturup karşısında bulunan ormanlık araziyi izlerken görülüyor.

ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR
Dalgın olduğu gözlemlenen Ergier'in ardından tırmanarak yukarıya çıktığı görüldü. Berk Ergier'i arama çalışmaları halen devam ediyor.
Anahtar Kelimeler:
Müge Anlı Müge Anlı ile Tatlı Sert

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