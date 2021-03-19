Müge Anlı'da aranan Berk Ergier bulundu mu? İşte Berk Ergier hakkında son gelişmeler...

Ailesine işe gideceğini söyleyip ortadan kaybolan ve bir daha haber alınamayan Berk Ergier bulundu mu?

MÜGE ANLI'DA ARANAN BERK ERGİER BULUNDU MU? 36 yaşında olan ve Aydın Kuşadası'nda yaşayan Berk Ergier, döviz bürosunda çalıştığı işine gideceğini söyledikten sonra evden ayrılmıştı.

Fakat işe gitmemiş, ailesi ve yakınları sonrasında kendisinden haber alamamıştı.

AİLESİ ENDİŞELENDİ Ergier'in kaçırılmış olabileceği ihtimalini düşünen ailesi ise önce polisi aramıştı.

Sonrasında ise ATV’de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılmışlardı.

Peki Müge Anlı'da aranan Berk Ergier bulundu mu?

MÜGE ANLI HAREKETE GEÇTİ İkiçeşmelik Mahallesi'nde yaşayan evli ve 1 çocuk babası Berk Ergier, geçtiğimiz Salı günü saat 14.00 sıralarında evden ayrılıp kayıplara karışmasının ardından Müge Anlı ve ekibi harekete geçti.

CEP TELEFONU SİNYALİ TESPİT EDİLDİ Polis ekinin yaptığı çalışma kapsamında Ergier'in cep telefonu sinyalinin son olarak Kirazlı Mahallesi'nden geldiği belirlendi.

SON GÖRÜNTÜLERİNE ULAŞILDI Berk Ergier için yapılan arama çalışmaları henüz devam ederken, Berk Ergier'e ait olduğu bilinen son görüntülere ulaşıldı.

ORMANLIK ARAZİYİ İZLEDİ Görüntülerde Ergier, kaybolduğu gün 16.30 sıralarında Kirazlı Mahallesi Belentepesi mevkiinde bulunan kayalıklarda oturup karşısında bulunan ormanlık araziyi izlerken görülüyor.