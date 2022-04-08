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  4. Müge Anlı'da aranan Mehmet Aydın'a ne oldu? 12 yıldır kayıp olan Mehmet Aydın nerede? Karısı ve oğlu Mehmet Aydın'a ne yaptı?

Müge Anlı'da aranan Mehmet Aydın'a ne oldu? 12 yıldır kayıp olan Mehmet Aydın nerede? Karısı ve oğlu Mehmet Aydın'a ne yaptı?

08.04.2022 12:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Müge Anlı ile Tatlı Sert'e 8 Nisan Cuma günü yeni bir kayıp vakası yansıdı. Isparta'da yaşayan 3 çocuk babası Mehmet Aydın'dan 12 yıldır haber alınamıyor. Akrabaları, Mehmet Aydın'ın bulunması için Müge Anlı'ya başvurdu. 3 çocuk babası Mehmet Aydın'a ne olduğu bilinmiyor. Mehmet Aydın'ın akrabaları ve komşuları Aydın'ın karısı ve oğlundan şüphelendiklerini dile getirdi. İşte haberin detayları!

Müge Anlı'da aranan Mehmet Aydın'a ne oldu? 12 yıldır kayıp olan Mehmet Aydın nerede? Karısı ve oğlu Mehmet Aydın'a ne yaptı?

ATV'nin reyting rekorları kıran programı Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, kayıpları bulmaya, çözülemeyen olayları çözmeye devam ediyor. Müge Anlı, 8 Nisan 2022 Cuma gününe yeni bir kayıp olayı ile başladı. Mehmet Aydın'dan 12 yıldır haber alınamıyor. Şüpheli bir şekilde 12 yıl önce kaybolan 44 yaşındaki Mehmet Aydın'ın bulunması için akrabaları Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvurdular.

12 YILDIR MEHMET AYDIN NEREDE?

Isparta'da kaybolan 44 yaşındaki Mehmet Aydın'dan 12 yıldır haber alınamıyor. Akrabaları 12 yıldır kendisinden haber alınamayan Mehmet Aydın'ın ortadan kaybolmasının sebebinin eşi ve oğlu olduğunu iddia etti.

Müge Anlı'da aranan Mehmet Aydın'a ne oldu? 12 yıldır kayıp olan Mehmet Aydın nerede? Karısı ve oğlu Mehmet Aydın'a ne yaptı?

Akrabaların ve görgü tanıklarının ifadelerine göre Mehmet Aydın'ın kaybolmasından 3 ay sonra eşi ve 3 çocuğu evden ayrılıyor. Görgü tanıkları, eşi başka biriyle birlikte oluyor ve hayatlarına çok çabuk uyum sağlayabildiğini söyledi. Mehmet Aydın olayı hakkında Müge Anlı ve ekibi derin bir araştırma içine girdi. Detaylar geldikçe haberimizde yer vermeye devam edeceğiz.

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