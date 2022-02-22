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Müge Anlı'da aranıyordu! Kayıp muhtar Muhammet Bahçeci ölü bulundu

22.02.2022 17:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Müge Anlı'da aranan kayıp Muhtar Muhammet Bahçeci olayında yeni bir gelişme yaşandı. 18 Ekim gecesi çocuklarının kaldığı Koruyucu köyüne giden Bahçeci'den bir daha haber alınamamıştı. Dün Müge Anlı'da açıklanan son dakika gelişmesinde olayla ilgili 13 kişinin gözaltına alındığı belirtilmişti. Bugün ise kayıp olan muhtarın cansız bedenine ulaşıldı.

Müge Anlı'da aranıyordu! Kayıp muhtar Muhammet Bahçeci ölü bulundu

Elazığ'da 5 ay önce kaybolan Kızılay Mahallesi Muhtarı Muhammet Bahçeci'nin cansız bedenine ulaşıldı. Araziye gömülen cesedin ekipler tarafından çıkarıldığı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, 18 Ekim 2021 gecesi 3 çocuk babası Muhammet Bahçeci arkadaşıyla birlikte çocuklarının kaldığı merkeze bağlı Koruyucu köyüne geldi. Burada bir süre kalan Bahçeci, birlikte gittiği arkadaşına 'Beni al' diye mesaj attıktan sonra bir daha kendisine ulaşılamadı. Muhtardan haber alamayan ailesi, durumdan şüphelenerek olayı emniyet ekiplerine bildirdi.

Olayla ilgili Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri detaylı çalışma başlattı. Cinayet şüphesi üzerinde duran polis, teknik ve fiziki takip sonucu 13 şüpheliyi tespit etti.Şüpheliler, dün düzenlenen şafak operasyonuyla gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğüne götürülen şüphelilerin ifade işlemleri sürerken, ekipler Bahçeci'nin cesedinin merkeze bağlı Koruyucu köyündeki araziye gömüldüğünü belirledi. Ceset, yapılan çalışmalar ile çıkartılarak adli muayene ve otopsi işlemleri için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Soruşturma Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sürüyor.

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