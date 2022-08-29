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Müge Anlı'da "Cesedin yanında cinsel ilişkiye zorladı" demişti! DJ Gezgin cinayetinde yeni gelişme

29.08.2022 13:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa Turgutlu'da radyoculuk yapan 38 yaşındaki Mehmet Karahan, 2017 yılının şubat ayında şüpheli bir şekilde kayboldu. Tam beş yıldır kendisinden bir ize ulaşılamayan Mehmet Karahan'ın sevgilisi Cemal Durmaz tarafından öldürüldüğünü iddia eden Fatma Karadağ, açıklamalarıyla uzun süre gündem olmuştu. Yeni sezona başlayan Müge Anlı, ilk yayında çok tartışılan cinayetteki yeni gelişmeleri ele aldı.

Müge Anlı'da "Cesedin yanında cinsel ilişkiye zorladı" demişti! DJ Gezgin cinayetinde yeni gelişme

Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılan Fatma, 2017 yılında sevgilisi Cemal'in kardeşi Mehmet'i öldürüp günlerce tuvalette kadın kıyafetiyle tuttuğunu itiraf etmişti.

Karadağ, kocasından kaçarak beraber olduğu sevgilisi Cemal Durmaz'ın, Mehmet'i döverek öldürdüğünü, evde günlerce cesetle beraber kaldıklarını söylemişti. Fatma Karadağ, sevgilisi ile ilgili "Kardeşimin ölüsü tuvaletteyken beni cinsel ilişkiye zorladı. Ama sesimi çıkaramadım. Çünkü ağzıma yastıklar dayadı. Soğuk suyun altında da kaldım. Burnumu ve dudaklarımı patlattı." açıklamasıyla uuzn süre gündem olmuştu.

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Bugün ise Müge Anlı ile Tatlı Sert programının yeni sezondaki ilk konusu, Radyocu DJ Gezgin cinayeti oldu.

Bir yandan Müge Anlı ve ekibi cinayeti çözmeye çalışırken diğer yandan da dolandırıcılık iddiaları gündeme geldi. Canlı yayına bağlanan bir kadın, Fatma'yla hastanede tanıştıklarını, Cemal'in de hastanedeki banyo görüntüleriyle kadınlara şantaj yaptığını söylemişti.

Sağlık sorunları için iki farklı muayene kaydı ortaya çıkan Karadağ'ın gerçekleri söylemediğini ifade eden Müge Anlı, bunların dışında herkesi şaşkına çeviren bir bilgiye de ulaştı.

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Fatma Karadağ'ın sevgilisi Cemal Durmaz ile işbirliği içinde olduğunu kaydeden Müge Anlı, ilaç içirip çıplak fotoğrafını çektiği kadınlardan şantajla para aldıkları, birçok kişiye bu sebepten kredi çektirdikleri bilgisini paylaşmıştı.

DJ GEZGİN SON DURUM NE?

Müge Anlı ile Tatlı Sert programı yeni sezonunu DJ Gezgin ile açtı. Programda DJ Gezgin'in cesedinin henüz bulunamadığı bildirildi. 5 yıl önce ortalıktan kaybolan Mehmet Karahan'ın izine henüz rastlanamadı.

Fatma Karadağ, hala eski sevgilisi Cemal Durmaz'ın cinayet şüphelisi olduğunu düşünüyor.
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Fatma Karadağ, evlerinin Cemal Durmaz'a Mehmet Karahan için fidye niyetine satıldığını dile getirdi.

Fatma Karadağ, Cemal Durmaz'ın asla DJ Gezgin'in cesedini nereye gömdüğünü söylemeyeceğini söyledi.

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