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Müge Anlı'da ekran kazası! Fark etmeden devam etti

10.03.2021 11:44 | Son Güncelleme:
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ATV ekranlarında yayın yapan Müge Anlı'nın bugün yayınlanan bölümünde ekran kazası yaşandı. Anlı, canlı yayında Miraç kandilini kutlarken ekranlarda 14 Şubat görselleri kullanıldı. Olayı fark etmeyen Müge Anlı açılışını yapmaya devam etti.

ATV'nin gündüz kuşağının en çok izlenen yapımı olan Müge Anlı'nın, bugünkü yayınında ekran kazası yaşandı.

Yayını Miraç kandilini kutlayarak açan Müge Anlı, o esnada ekrana yansıtılması gereken kandil görselleri yerine 14 Şubat Sevgililer Günü için görselleri verildi.

KISA SÜREDE FARK ETTİLER

Kısa sürede hatayı fark eden reji çalışanları hemen görüntüleri değiştirdi. O arada bugün gündeme getirecekleri konularla ilgili bilgi veren Anlı, kısa süreli hatayı fark etmeden kağıdından notları okumaya devam etti. Canlı yayındaki hata ise izleyicilerin dikkatinden kaçmadı.

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atv Müge Anlı
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