Müge Anlı'da ekran kazası! Fark etmeden devam etti

ATV'nin gündüz kuşağının en çok izlenen yapımı olan Müge Anlı'nın, bugünkü yayınında ekran kazası yaşandı.

Yayını Miraç kandilini kutlayarak açan Müge Anlı, o esnada ekrana yansıtılması gereken kandil görselleri yerine 14 Şubat Sevgililer Günü için görselleri verildi.

KISA SÜREDE FARK ETTİLER

Kısa sürede hatayı fark eden reji çalışanları hemen görüntüleri değiştirdi. O arada bugün gündeme getirecekleri konularla ilgili bilgi veren Anlı, kısa süreli hatayı fark etmeden kağıdından notları okumaya devam etti. Canlı yayındaki hata ise izleyicilerin dikkatinden kaçmadı.

