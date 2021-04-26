Lütfiye Gündüz nerede? Müge Anlı'da esrarengiz olay: Lütfiye Gündüz'e ne oldu?

Lütfiye Gündüz bulundu mu? Lütfiye Gündüz'e ne oldu? sorularının yanıtları Müge Anlı'da araştırılıyor. Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor... LÜTFİYE GÜNDÜZ'E NE OLDU? 2013 yılında Nevşehir'den kaybolan Lütfiye Gündüz'ün hayatta ise 48 yaşında olduğunu ve 4 çocuğu olduğu bilgisini veren Müge Anlı, 8 yıldır Lütfiye Hanım'dan hiçbir şekilde devlet kaydında bir kayıt olmadığını söyledi. Lütfiye Hanım'ın kız kardeşi Altun Erdoğmuş, kız kardeşinin eşi ile çok görüşmediklerini, çok içtiğini belirttikten sonra her ne kadar yakın olsalar da görüşmediklerini, damadın çalışmadığını dile getirdi. Kız kardeşinin çalışarak eve baktığını vurgulayan Altun Hanım, kız kardeşinin kaybolması için başvuru yaptıklarını ama bulamadıklarını ileri sürdü.

LÜTFİYE GÜNDÜZ NEREDE? Türkiye, Nevşehir'de 2013 yılında eşinden boşandıkları gün esrarengiz şekilde ortadan kaybolan Lütfiye Gündüz'ü konuşuyor. 4 çocuk annesi kadın eve bir daha dönmedi. Yaşanan olayla ilgili ,yeğen Zeynep ve abla Altun Erdoğmuş'u telefonla arayan Lütfiye Gündüz'ün kızları "Annemi aramayın bilmediğiniz şeyler var. Bizim öyle bir annemiz yok, benim babamı bu işe karıştırmayın. Öldüyse de çok iyi oldu." dediği öne sürüldü. Lütfiye Gündüz'ün yeğeni Zeynep, o dönemlerde yine Müge Anlı'nın ekranlara taşıdığı 13 yaşındaki Nezen Germiyen davasından sonra halası ile görüştüğünü belirtti. Ardından halasının dayak yediğini, ağzı ve burnunun kan içinde olduğunu dile getirdi. Bu olaydan sonra halasını bir daha görmediğini ve durumu polise bildirmediği içinde vicdan azabı çektiğini söyledi. Müge Anlı’da bugün ise Lütfiye Gündüz'ün kocası Duran Özdemir ve sevgilisi olduğu iddia edilen Nurullah karşı karşıya geldi. 8 yıldır kayıp olan Lütfiye Gündüz hakkında fuhuş soruşturması açıldığı ortaya çıktı. Ortaya çıkan bu durum üzerine, koca Duran Özdemir'in sözleri ise herkesi şaşırttı. Özdemir, "Laf söz dinlemezdi hiç, engel olamadım" dedi.

Bunun üzerine sevgilisi olduğu iddia edilen Nurullah, "Sen adam değil misin, karına nasıl sahip çıkamıyorsun" dilerek tepki gösterdi. Bu sözler ise üzerine stüdyoda büyük şaşkınlık yaşandı. Canlı yayında konuşan Nurullah ise Lütfiye ile aralarında abla-kardeş ilişkisi dışında bir ilişkisi olmadığını belirerek eşi Duran'ın yalan söylediğini dile getirdi. Nurullah, Lütfiye'nin eşi ile ilgili, "Duran, sürekli karısını arayıp para isterdi. Benim yanımda da bin lira para verdi. Yalan söylüyorsam şuradan çıkmak nasip olmasın, daha sonra da 500 lira aldı. Sonra da tehdit etti. Para getirmezsen bu eve giremezsin. Karısını müşterilerine veren de Duran'dır" dedi. Bu sözler karşısında sinirlenen Duran Özdemir ise iddiaları reddetti. Özdemir, "Nurullah yalan söylüyor, hiçbir zaman para almadım" dedi. Sözlerine ise şöyle devam etti, “Karımdan korkuyordum, bir şey diyemiyordum. Bazen ayakkabısıyla bazen yemeniyle dövdü. Annemi de defalarca dövdü. Eline ne geçerse vururdu. Duman ederdi bizi, korkardık biz. Boşanmaya dostuyla geldi. Mavi arabaya binip gitti.