Müge Anlı'da işlenen Büyükşen cinayetinde neler olmuştu?

ATV ekranlarında yayımlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı yeni sezona başladı. Pek çok cinayet aydınlatan, kayıpları bulan Müge Anlı bu sezona da bomba gibi başladı. Geçtiğimiz sezonda da epeyce konuşulan Büyükşen cinayetinde önemli gelişmeler yaşandı. Peki Büyükşen cinayetinde neler olmuştu? İşte Büyükşen cinayetinin geçmişi…

BÜYÜKŞEN CİNAYETİNDE NELER OLMUŞTU?

Büyükşen cinayeti tam 3 yıl önce Konya’nın Karatay ilçesinde gerçekleşmişti. 54 yaşındaki Necla Büyükşen ve 55 yaşındaki Metin Büyükşen eve giren maskeli saldırgan tarafından pompalı tüfek ile öldürülmüştü.

Cinayet sırasında evde bulunan 21 yaşındaki kızları Büşra Büyükşen ise başına aldığı dipçik darbesiyle yaralanmış ve saldırgan kaçmayı başarmıştı. Cinayetin üzerinden yaklaşık 3 yıl geçmesine rağmen katilin bulunmaması üzerine programa katılan Büyükşen çifitinin doktor olan oğlu Osman Büyükşen'in geçtiğimiz günlerde gözyaşları içerisinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım isteyerek, "Anne ve babamın katillerini bulun" demişti. Bu gelişmeler yaşanırken o dönemin jandarma komutanının ifade vereceği açıklandı ve çok çarpıcı iddialar ortaya atıldı.

CİNAYETLE İLGİLİ SORUŞTURMA YENİDEN BAŞLATILMIŞTI

Konya Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz başkanlığında cinayet dosyası 8 ay önce yeniden ele alındı. Jandarma ekipleri, Büyükşen çiftinin daha önce aralarındaki mehir nedeniyle tartıştığı oğlu Uğur Büyükşen, gelini Betül Büyükşen ile Betül Büyükşen'in babası Muammer Büyükdoğrucan, kardeşi Yılmaz Büyükdoğrucan ve Mehmet Ali Dayanır’ı teknik takibe aldı. Soruşturma kapsamında; Büyükşen çiftinin, komşularından alacağı olan kişilerce adresi karıştırıp, yanlışlıkla öldürebileceği ihtimali de göz önünde bulundurularak bu iddia kapsamında kimliklerini belirlediği Abdullah Başdemir ve sevgilisi Esra Taş'ı da teknik ve fiziki olarak takip etmeye başladı. Toplamda 25 kişi gözaltına alındı.

KİRALIK KATİL HEDEF ŞAŞIRMIŞ

Yapılan sorgulamada Esra Taş'ın, öldürülen Büyükşen çiftinin evlerine 500 metre mesafede bulunan komşularının oğlu Hüseyin K.'nin eski sevgilisi olduğu ortaya çıktı. Esra Taş'ın, Hüseyin K.'nin, ailesinin baskısıyla kendisinden ayrıldığını ve bu nedenle o aileye zarar vermek istediğini, bu durumu sevgilisi Abdullah Başdemir'e anlattığı, Başdemir'in de para karşılığı 2 kişi kiralayıp, korkutup, zarar vermeleri için Hüseyin K.'nin evine gönderdiği öne sürüldü. Başdemir'in kiraladığı 2 kişinin kendilerine verilen adresi karıştırıp Hüseyin K.'nin ailesi yerine komşuları Büyükşen çiftini öldürdükleri belirtildi. Abdullah Başdemir ve Esra Taş'a da Büyükşen çiftiyle aynı mahallede oturan Zeki Okşen ile kuzeni Mustafa Okşen'in yardım ettiği saptandı.

MUSTAFA OKŞEN HAYATINI KAYBETTİ

Konya E Tipi Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan Mustafa Okşen (39), fenalaştı.Cezaevi doktorunun müdahalesinin ardından ambulansla Konya Şehir Hastanesine kaldırılan Okşen, burada yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Mustafa Okşen’in yapılan otopsisinde kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği belirlendi.



