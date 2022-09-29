Müge Anlı'da izleyiciyi şoke eden itiraf! Hayatı altsüt oldu: "Ben yandım, başkası yanmasın!"

Müge Anlı, programına dolandırıldığını söyleyen birçok kişinin başvurduğunu ama ilk kez dolandırıldığına ikna etmek durumunda kaldığı bir konuğu olduğunu söyledi. Müge Anlı'ya sosyal medyadan Fatma adında bir medyumla tanıştığını söyleyen Gülseren Hanım ilk başta dolandırıldığına inanmasa da Müge Anlı onu ikna etti. Müge Anlı olayın ayrıntılarını paylaştı.

GÜLSEREN ÇINAR'A YUVASINA DAĞITTIRAN 'KEHANET' İDDİASI

Ünlü gazeteci Müge Anlı olaya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Gülseren Hanım sıkıntılı dönemlerinden birinde sosyal medyadan bir hanımefendi ile tanışıyor. Ona bazı şeylerini anlatıyor. Fatma isimli kişi medyum ve falcı olduğunu söyleyip ona fal bakıyor. O, onu onunla tanıştırıyor, diğeri de başkasıyla. Aslında hepsi birbiriyle arkadaş En son Ali Yıldız ile tanışıyor. Ve Gülseren Hanım'ın malını mülkünü hiç ediyorlar."

Müge Anlı, Gülseren Hanım'ın eşi Sami Bey'in programa görüntülü olarak bağlanması üzerine "Eşiniz sonunda dolandırıldığına ikna oldu. Zaten ikna olması için arkadaşlarımız ona birtakım görüntüler ve belgeler gösterdiler. Sanırım o zaman dank etti. Ama yine işin içinde anlamlandıramadığım ama hepimizin başına gelebileceğini düşündüğüm doğaüstü güçler varlıklar, korkutmalar var" dedi.

MÜGE ANLI CANLI YAYINDA İSYAN ETTİ: 'BÜYÜ YAPILDI, LANETLİSİN' DEYİP KANDIRIYORLAR!

Müge Anlı olayın vahametini "Birçok kişi o musallat oldu, büyü yapıldı, lanetlisin diyerek kandırılıyorlar. Bu bir gerçek." sözleriyle ifade etti.

BİNLERCE EURO DOLANDIRDILAR!

Gülseren Hanım, evde doğaüstü varlıklar olduğun söyleyen kişilere yardımcı olmaları için binlerce euro gönderdi.

MİNAREYİ ÇALIP KILIFINI HAZIRLADI!

Ali Bey'le Mart ayında tanıştığını söyleyen Gülseren Hanım, kendisinin ne söyleyeceğine ikna edildiğini söyleyerek çok sayıda para ve mal varlığını bu şahıslara kaptırdığını vurguladı.

