Müge Anlı'da kan donduran 'Hamur makinesiyle işkence' iddiası

Manisa'nın Selendi ilçesinde geçtiğimiz haftalarda hayatını kaybeden 88 yaşındaki Fadime Aslan'ın ölümünden sonra ortaya çıkan işkence görüntüleri Türkiye'yi dehşete düşürmüştü. İşkenceyi yapanın ise 88 yaşındaki yaşlı kadının onunla aynı ismi taşıyan 61 yaşındaki gelini Fadime Aslan olduğu ortaya çıkmıştı. Müge Anlı'nın programında bugün Fadime Aslan'ın torunuyla evli olan Fidan Aslan, şok bir işkence iddiası daha ortaya attı.

İŞKENCE İTİRAFI

Fidan Aslan, "Kayınvalidem, Fadime Aslan'ın ayağını hamur yapma makinesine koyup sıkıştırıyordu. Ama evde hep 'Fidan dövüyor' diyorlardı. Ben de bu yüzden telefonla video çekiyordum" ifadelerini kullandı.

Görüntüler karşısında şoke olan Müge Anlı ise şöyle konuştu; "Kadının orada canı yanıyor. Ama o gülüyor değişik. Bir de 'Öl ya' diyor. Suratı da mor sanki. Burada bir işkence var. Bu kadının gördüğü eziyete ben katlanamıyorum."

Küçük gelin Fidan ise "Evet kaynanamın yüzünü yere vuruyordu. Döverek morarttı. Bana da hep işkence yapıyorlardı" diye konuştu.



