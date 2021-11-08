Müge Anlı'da Mehmet Karahan’ın öldürülmesiyle ilgili tüyler ürperten iddia! "Dövülerek öldürüldü, cesedi buzla saklandı"

Müge Anlı, Manisa’dan 2017 yılında kaybolan Mehmet Karahan’ın dosyasıyla ilgili çarpıcı bir iddiayı daha gündeme getirdi. Katil zanlısı olduğu iddia edilen Cemal Durmaz’ın tanıdığı Nebi Ekinci, canlı yayına katılarak Mehmet Karahan’ın üyesi olduğu bir örgütün para kasası olduğunu iddia etti. Kardeşinin sevgilisi Cemal Durmaz tarafından gözü önünde dövülerek öldürüldüğünü, cesedini ise çiçek gibi suladıklarını söyleyen Fatma Karadağ’ın iddiasını doğrulayan Ekinci, Mehmet Karahan’ın sakladığı parayı vermediği için dövülerek öldürüldüğünü ileri sürdü.

CESEDİNİ BATTANİYEYE SARMIŞLAR

Kendisine ulaşan bir görgü tanığının ifadelerini aktaran Nebi Ekinci, “Mehmet Karahan, bir örgütün kasasıymış... Onlar da bu paraları alabilmek için Mehmet’i hiç etmişler… Manisa Turgutlu’da fayton pazarında bir balıkçı var. Mehmet Karahan öldürüldükten sonra o balıkçıdan günlerce evlerine kalıp kalıp buz taşımışlar. Daha sonra Mehmet’i battaniyeye sarıp başka bir eve götürmüşler. Bunu bana anlatan kişi korktuğu için konuşamıyor” dedi.

İDDİA KARŞISINDA ÖFKELENDİ

Kardeşinin cesedini her gün kokmasın diye çiçek gibi suladıklarını söyleyen Fatma Karadağ ise iddialar karşısında öfkelendi. Sevgilisi Cemal Durmaz’ın cesedi yalnızca suladığını, eve buz taşınmadığını ileri süren Karadağ, kardeşinin cesedinin battaniye sarılıp başka bir eve götürüldüğünden de haberdar olmadığını ifade etti.

CESET TUVALETTEYKEN İSTİSMAR EDİLDİ

Fatma Karadağ, Manisa’dan 2017 yılında şüpheli bir şekilde kaybolan 38 yaşındaki kardeşi Mehmet Karahan’ın o dönem kocasından kaçıp birlikte yaşamaya başladığı sevgilisi Cemal Durmaz tarafından dövülerek öldürüldüğünü iddia etmişti. Cesedi tuvalete oturtup her gün banyoda kokmaması çiçek gibi suladıklarını kaydeden Fatma Karadağ, sevgilisinin ceset tuvaletteyken kendisine cinsel istismarda bulunduğunu da ileri sürmüştü.



