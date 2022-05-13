Müge Anlı'da Muhammet Burhan cinayetinin sır perdesi aralanıyor! Karısının o itirafı şok etti...

Müge Anlı'da 2 çocuk babası 27 yaşındaki Muhammet Burhan cinayeti ile ilgili detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Bu cinayette iki kişinin ismi geçiyor. Muhammet Burhan'ın cinayetinde eşi Fatma ve sevgilisi Selami olduğunu düşünüyor. Muhammet Burhan ile balık tutmaya giden Selami'nin cinayeti işlediği üzerinde duruluyor. İşte Muhammet Burhan cinayetinde merak edilen detaylar...

"SELAMİ'NİN SORGULANMASINI İSTİYORUM"

Görgü tanıkları cinayetin işlendiği saatlerde Selami'nin Muhammet Burhan ile olduğunu söylüyor. Cinayetten iki gün sonra da Fatma Burhan, sevgilisi Selami'nin yanında giderek cinayeti işleyip işlemediğini sorduğunu itirfat etti. Muhammet Burhan'ın eşi Fatma Burhan, daha önce şikayetçi olmadığı sevgilisi Selami'nin sorgulanmasını istediğini söyledi.

"SELAMİ GÖRÜŞMEYİ KESTİĞİM İÇİN EŞİMİ ÖLDÜRMÜŞ OLABİLİR"

Fatma Burhan, eşinden hamile kaldığını Selami'ye söylediğini ve bu ilişkiye son vermek istediğini söyledi. Fatma Burhan, "Selami, görüşmeyi kestiğim için eşimi öldürdüğünü düşünüyorum." dedi. Olayla ilgili araştırma hala devam ediyor.

