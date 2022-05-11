Müge Anlı'da Muhammet Burhan cinayetiyle ilgili kan donduran detaylar! Karısı hakkındaki o iddia ağızları açık bıraktı

Müge Anlı'da günlerdir Amasya'da öldürülen 2 çocuk babası 27 yaşındaki Muhammet Burhan cinayeti konuşuluyor. Kayıpları bulan esrarengiz cinayetleri çözen Müge Anlı, yeni bir cinayet davasına bakıyor. Muhammet Burhan'ın ölümü ile ilgili Müge Anlı'ya göre şüphelilerin başında iki isim geliyor. Bu isimler Muhammet'in eşi Fatma ve Sevgilisi Selami olduğunu düşünüyor. İşte Muhammet Burhan cinayetinde merak edilen detaylar...

AMASYALI ÇİFTCİ MUHAMMET BURHAN'I KİM ÖLDÜRDÜ?

Amasya'nın Alasur köyünün sakinleri, Yeşilırmak kıyısından gelen silah sesini duyunca durumu jandarmaya bildirdi.

Merkeze bağlı Aksalur köyünde gece geç saatlerde meydana gelen olayda, köye yaklaşık 500 metre uzaklıkta Yeşilırmak'ın kıyısında silah sesi duyan köylüler durumu jandarmaya haber verdi. Sesin geldiği alanda yapılan aramada yerde bir şahsın hareketsiz halde yattığı görüldü.

Çağrılan sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede silahla başından vurulduğu tespit edilen kişinin 27 yaşındaki Muhammed Burhan olduğu belirlendi.

Cenaze, yapılan incelemenin ardından hastane morguna götürüldü. Burhan'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı. Deniz Bey, yapılan test sonrası üzerinde barut izlerine rastlandığı için tutuklandı. Cinayet günü için verdiği ifadesinde Aysel Hanım'a salça götürdüğünü söylemiş. Ancak Aysel Hanım salça getirmediğini söylemiş. Bu nedenle Deniz Bey şüpheli olarak tutulanmış. Ancak sonrasında Aysel Hanımın ifade değişikliği yapması ile Deniz Bey serbest bırakılmış. Esra Hanım ve eşi Deniz Bey de cinayetin şüphelilerinin Muhammet'in eşi Fatma ve sevgilisi Selami olabileceğini belirtiyor.

