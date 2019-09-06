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Müge Anlı'da ormanda cinsel ilişki itirafında sıcak gelişme!

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.09.2019 11:21 | Son Güncelleme

Müge Anlı'nın programında 45 gündür kendisinden haber alınamayan Ayşe Altuntaş'la ormanda ilişkiye girdiğini itiraf eden Altuntaş'ın kuzeni Mehmet Taşdelen, gözaltına alındı.

ATV ekranlarında canlı yayınlanan Müge Anlı programında 18 Temmuz'da kaybolan Ayşe Altundaş'ı arama çalışmaları devam ederken canlı yayına katılan Altuntaş'ın kuzeni "Mehmet" isimli kişinin açıklamaları dehşete düşürmüştü. Müge Anlı, olayla ilgili sıcak gelişmeyi canlı yayında açıkladı.

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GÖZALTINA ALINDI

Anlı, Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü, kayıp Ayşe Altuntaş'ın eşini oğlunu ve kuzeni Mehmet'i sorguya çağırdığını açıkladı. Sorgulanan ardından Altuntaş'ın oğlu ve eşi serbest bırakılırken Mehmet Bey ise gözaltına alındı.

Müge Anlı Tatlı Sert'te aranan Ayşe Altundaş ile ilgili itiraf! Ormanda ilişkiye girdikMüge Anlı Tatlı Sert'te aranan Ayşe Altundaş ile ilgili itiraf! Ormanda ilişkiye girdik
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müge anlı ayşe altuntaş

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