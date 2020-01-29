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Müge Anlı'da Pınar Kaynak cinayetiyle ilgili sürpriz tanık! Kan donduran açıklamalar

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2020 16:40 | Son Güncelleme

Müge Anlı ile Tatlı Sert'te Türkiye'yi sarsan Pınar Kaynak cinayetinde yayına bağlanan tanıktan kan donduran ifadeler... Tanık yaptığı açıklamada Kaynak'ın 13 yaşında annesinin arkadaşı tarafından tecavüze uğradığını açıkladı. Müge Anlı Pınar Kaynak'ın davasında şüpheli olan Arın ve Nuri'nin tutuklanma talebinin de reddedildiğini de açıkladı.

Müge Anlı'da Pınar Kaynak cinayetiyle ilgili sürpriz tanık! Kan donduran açıklamalar

Müge Anlı'nın programında son günlerde üzerinde durulan cinayet tüm stüdyonun kanını donduran detaylarıyla gündemde... Pınar Kaynak cinayeti ile ilgili her geçen dakika yeni gelişmelerin ortaya çıktığı programda bugün görgü tanığı olduğunu söyleyen kadının ortaya attığı iddialar tüm Türkiye'yi adeta şaşkına çevirdi.

Pınar Kaynak, görgü tanıklarının anlattıklarına göre bir arabayla elleri zincirle bağlı olarak kaçırıldı. Kısa bir süre sonra tecavüz edilerek vahşice öldürülmüş bir şekilde cansız bedenine ulaşıldı. Pınar Kaynak'ın, otopsi raporunda 5 kişinin sperm örneği bulunmuştu.

Müge Anlı, elleri zincirle bağlı çıplak cesedi bulunan 24 yaşındaki Pınar Kaynak'ı öldüren katilleri bulmaya bir adım daha yaklaştı. Müge Anlı, Pınar Kaynak'ı öldürüp türlü sapıklıklarla tecavüz eden katillerle ilgili sürpriz görgü tanığının ifadeleriyle olay oldu. Sürpriz tanık yaptığı açıklamada "Tuğba ve Pınar'ın arasında ufak tefek kıskançlıklar vardı. Murat tanıştırdığı için. Murat ve Tuğba daha önce sevgili olmuş. Murat o gece Tuğba'yı 17 kere arıyor. Açmadıysa biliyordur. Nejat denen kişi bizi kahverengi aracıyla götürmüştü" dedi.

ÇOCUKKEN DE TECAVÜZE UĞRAMIŞ!

Defalarca tecavüze uğrayan ve boğazı kesilerek katledilen 24 yaşındaki Pınar Kaynak'ın arkadaşının canlı yayında tecavüz itirafı şoke etti. Kaynak'ın çocukluk arkadaşı olduğunu söyleyen tanık Çağla "Pınar bana annesinin Tuncay isimli arkadaşının kendisine tecavüz ettiğini ve erkeklere bu sebepten nefret duyduğunu söylemişti" dedi.

Tanık Çağla Hanım'ın bu sözleri üzerine Pınar'ın babası ile anne İrfan Hanım arasında tartışma çıkmasına neden oldu. Pınar'ın annesi İrfan Hanım açıklamasında şunları söyledi:

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"Ben dünden beri düşünüyorum Müge Hanım, ama taşları hiç oturtamıyorum. Bayan dedi ki kızın senin sevgilin tarafından tecavüze uğramış... Aklım mantığım almıyor beni öyle bir şey olabilir mi? Hadi öyle bir şey oldu Pınar neden benimle konuşmadı? İnanın ben şoklardayım. İnsanlar ben caniyim, katilim ben yaptırmışım gibi suçluyorlar. Ben ne olursa olsun bir anneyim böyle bir şey olabilir mi Müge Hanım? Ben bilsem kızıma bile bile böyle şeyler yapar mıyım?"

'CİNAYETİ ARABADAKİLER İŞLEMİŞTİR'

Başka bir görgü tanığı ise Pınar'ın öldürüldüğü gece zorla bir araca bindirildiğini söyledi. Tanık açıklamasında "Bir tane araba geldi, arabadan bir tane erkek indi. Pınar'ı bağırta bağırta arabaya bindirdi. O yoldan yukarıya doğur devam ettiler. O gece o bayanı orada öldürmüşler. Ben bir gün sonra haberlerden duydum. Araba bir otomobildi rengini bilemiyorum karanlıktı görmedim. Cinayeti arabadakiler işlemiştir. Bunu ilk defa burada anlattım polise ifade henüz vermedim."

MÜGE ANLI MERAK ETTİĞİ DETAYI SÖYLEDİ

Müge Anlı ise yaptığı açıklamada "DNA örnekleri, çok fazla şüpheli olduğu için herkesten bir kodla alınmış. O kodlardan sonuç ne çıkacak ona bakılacak, o kodların eşleştirilmesi lazım. Öyle mahkeme dosyasına girmesi lazım. Benim merak ettiğim ama mahkeme dosyasında bulamadım.

İlk raporda diyor ki; kızın eli zincirle bağlıydı. Kimse sorsak diyor ki; kızın eli zincirle bağlıydı. Ben mahkeme dosyasına baktım bulamadım bu detayı. Ben bulamayabilirim ama avukatlara sordum onlarda da yok" şeklinde konuştu.

Müge Anlı programında Pınar Kaynak cinayetinin Trabzon'daki davasının ilk duruşmasından çıkan karar da açıklandı. Müge Anlı ve ekibi, Pınar Kaynak'ın avukatları Arın ve Nuri'nin tutuklanması talebinde bulunmuşlardı. Trabzon'daki duruşmada Pınar Kaynak'ın cinayetinin şüphelileri olarak gözaltına alınan Arın ve Nuri'nin tutuklanması isteği reddedildi.


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Okuyucu Yorumları 1 yorum
faili meçhul cinayetler ,faili meçhul hırsızlıklar ile bir yığın dosya .Bir malın çalınır karakola gidersin polis derki ; o malı sen sattın parasını aldın çalıntı ihbarı veriyorsun der ..Hem Mağdursundur ! Hemde üstüne suşlanırsın ..Sonra 10 yıl sonra haciz ihbarnamesi gelir ..bir bakarsın çalınan araç otopark a çekilmiş park ücreti ...HIRSIZ YOK ..HABER VERMEK YOK ..görevini harfiyen yerine getirmeyen DOSYAnın büyüklüğü küçüklüğü farketmez olayı kendi çıkarına çeviren her kim varsa Kendinden Çıkmıyorsa bile Çoluğunun çocuğunun Kursağında Kalsın diyorum..
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