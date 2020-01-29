Müge Anlı'da Pınar Kaynak cinayetiyle ilgili sürpriz tanık! Kan donduran açıklamalar

Müge Anlı'nın programında son günlerde üzerinde durulan cinayet tüm stüdyonun kanını donduran detaylarıyla gündemde... Pınar Kaynak cinayeti ile ilgili her geçen dakika yeni gelişmelerin ortaya çıktığı programda bugün görgü tanığı olduğunu söyleyen kadının ortaya attığı iddialar tüm Türkiye'yi adeta şaşkına çevirdi. Pınar Kaynak, görgü tanıklarının anlattıklarına göre bir arabayla elleri zincirle bağlı olarak kaçırıldı. Kısa bir süre sonra tecavüz edilerek vahşice öldürülmüş bir şekilde cansız bedenine ulaşıldı. Pınar Kaynak'ın, otopsi raporunda 5 kişinin sperm örneği bulunmuştu. Müge Anlı, elleri zincirle bağlı çıplak cesedi bulunan 24 yaşındaki Pınar Kaynak'ı öldüren katilleri bulmaya bir adım daha yaklaştı. Müge Anlı, Pınar Kaynak'ı öldürüp türlü sapıklıklarla tecavüz eden katillerle ilgili sürpriz görgü tanığının ifadeleriyle olay oldu. Sürpriz tanık yaptığı açıklamada "Tuğba ve Pınar'ın arasında ufak tefek kıskançlıklar vardı. Murat tanıştırdığı için. Murat ve Tuğba daha önce sevgili olmuş. Murat o gece Tuğba'yı 17 kere arıyor. Açmadıysa biliyordur. Nejat denen kişi bizi kahverengi aracıyla götürmüştü" dedi.

ÇOCUKKEN DE TECAVÜZE UĞRAMIŞ! Defalarca tecavüze uğrayan ve boğazı kesilerek katledilen 24 yaşındaki Pınar Kaynak'ın arkadaşının canlı yayında tecavüz itirafı şoke etti. Kaynak'ın çocukluk arkadaşı olduğunu söyleyen tanık Çağla "Pınar bana annesinin Tuncay isimli arkadaşının kendisine tecavüz ettiğini ve erkeklere bu sebepten nefret duyduğunu söylemişti" dedi. Tanık Çağla Hanım'ın bu sözleri üzerine Pınar'ın babası ile anne İrfan Hanım arasında tartışma çıkmasına neden oldu. Pınar'ın annesi İrfan Hanım açıklamasında şunları söyledi: "Ben dünden beri düşünüyorum Müge Hanım, ama taşları hiç oturtamıyorum. Bayan dedi ki kızın senin sevgilin tarafından tecavüze uğramış... Aklım mantığım almıyor beni öyle bir şey olabilir mi? Hadi öyle bir şey oldu Pınar neden benimle konuşmadı? İnanın ben şoklardayım. İnsanlar ben caniyim, katilim ben yaptırmışım gibi suçluyorlar. Ben ne olursa olsun bir anneyim böyle bir şey olabilir mi Müge Hanım? Ben bilsem kızıma bile bile böyle şeyler yapar mıyım?" 'CİNAYETİ ARABADAKİLER İŞLEMİŞTİR' Başka bir görgü tanığı ise Pınar'ın öldürüldüğü gece zorla bir araca bindirildiğini söyledi. Tanık açıklamasında "Bir tane araba geldi, arabadan bir tane erkek indi. Pınar'ı bağırta bağırta arabaya bindirdi. O yoldan yukarıya doğur devam ettiler. O gece o bayanı orada öldürmüşler. Ben bir gün sonra haberlerden duydum. Araba bir otomobildi rengini bilemiyorum karanlıktı görmedim. Cinayeti arabadakiler işlemiştir. Bunu ilk defa burada anlattım polise ifade henüz vermedim."