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Müge Anlı'da şaşkına çeviren olay! Ölüm ilanını yazdı, ortadan kayboldu: Cenazeme kaç kişi gelecek?

21.09.2021 15:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Müge Anlı ile Tatlı Sert'te kayıp olarak aranan 50 yaşındaki Türkan Günday, programa damga vurdu. ''Cenazeme kaç kişi katılır?'' diye düşünerek sosyal medyadan ölüm ilanı veren 50 yaşındaki Günday, ailesinin kendisiyle ilgilenmediğini söylerken, canlı yayına telefonla bağlandı. Türkan Günday, “Fareli evde kalırken neredeydiniz? Belki cenazemi kaldırmaya gelirler diye ölüm ilanımı verdim'' diye kardeşlerine sitem etti.

Müge Anlı'da şaşkına çeviren olay! Ölüm ilanını yazdı, ortadan kayboldu: Cenazeme kaç kişi gelecek?

Ailesinin kendisiyle yeterince ilgilenmediğini düşünen ve sık sık evi terk eden Türkan Günday, 'ölürsem cenazeme kaç kişi katılır?' diye düşünerek ölüm ilanı verdi. Sosyal medyadan yayınladığı ilanın ardından ortadan kaybolan Günday'dan yaklaşık bir aydır haber alınamadı. Kardeşinin hayatından endişe eden abla Tülin Irmaklı, Günday'ı bulmak için Müge Anlı ve ekibinden yardım istedi.

YALNIZLIKTAN ŞİKAYETÇİYDİ

Kız kardeşinin dikkat çekmek için ölüm ilanını paylaştığını söyleyen Tülin Irmaklı, sık sık yalnızlıktan şikayet eden, duygu durumu sürekli değişen Türkan Günday’ın hayatından endişe ettiğini ifade etti.

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EVLENMEK İÇİN BARTIN'A GİTTİ

Günlerdir haber alınamayan Türkan Günday’dan çok geçmeden güzel haberi gazeteci Müge Anlı verdi. Ailenin kayıp başvurusuna rağmen bulamadığı 50 yaşındaki Türkan Günday’ın evlenmek için Bartın’a gittiği ortaya çıktı. Yayına bağlanan genç kadın, “Dayımla evlenmek için Bartın’a geldi” dedi.

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FARELİ EVDE KALIRKEN NEREDEYDİNİZ?

Müge Anlı’nın yayına bağladığı Türkan Günday, “Fareli evde kalırken neredeydiniz? Bir daha beni aramayın diye gittim. Hiç kimse arayıp sormuyor beni... Her gün kardeşimi arıyordum. Beni seviyorlardı da neden bir gün olsun aramadılar? Belki cenazemi kaldırmaya gelirler diye ölüm ilanımı verdim” diye kardeşlerine sitem etti.

Duyduğu sözlerin üzerine Müge Anlı, hikayesine hem şaşırdığı hem de üzüldüğü Türkan Günday’a yardım sözü verdi.

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Müge Anlı Müge Anlı ile Tatlı Sert
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