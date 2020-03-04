Müge Anlı'da şoke eden iddia! Sosyal medyada tanıştı ve...

Gündüz kuşağının beğenilen yapımı Müge Anlı İle Tatlı Sert'e katılan Suna Yazgan, evlilik vaadi ile dolandırıldığını iddia etti. Yazgan, sosyal medyada tanıştığı adam ile ilgili şoke eden iddialar öne sürdü.

Müge Anlı'da şoke eden iddia!

ATV ekranların fenomen programına katılan Suna Yazgan, kendisinden 11 yaş küçük Hasan Kunduz ile sosyal medyadan tanıştıklarını belirtti.

Yazgan, 2018 yılında sosyal medya tanıştığı Hasan Kunduz ile sözlendiğini öne sürdü.

Müge Anlı'ya gelen Suna Yazgan, papağan alması için 20 bin lira verdiği nişanlasının evlilik vaadiyle 100 bin lira dolandırıldığını iddia etti.

Müge Anlı ile Tatlı Sert programına Hasan Kunduz telefon bağlantısı ile katıldı.