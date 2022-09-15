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Müge Anlı'da stüdyo buz kesti! "İnsan cesedi olduğunu düşündüğümüz çuval köprüden atıldı!"

15.09.2022 11:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında DJ Gezgin lakaplı Mehmet Karahan cinayeti masaya yatırılmaya devam ediliyor. Figen isimli bir görgü tanığının "İnsan cesedi olduğunu düşündüğümüz çuval köprüden atıldı!" demesinin ardından Fatma Karadağ'ın gözyaşları programa damga vurdu. Müge Anlı, Fatma Karadağ'ın ağlayarak konuşması üzerine "Burayı görmek seni neden etkiledi. Daha önce de mısır tarlalarını göstermiştik, hiç bu kadar etkilenmemiştin?" diye sordu. Müge Anlı'da yaşanan olay güne damga vurdu.

Müge Anlı'da stüdyo buz kesti! "İnsan cesedi olduğunu düşündüğümüz çuval köprüden atıldı!"

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında DJ Gezgin lakaplı Mehmet Karahan cinayetinin sır perdesi aralanmaya çalışılıyor. Müge Anlı'da Manisa'da işlenen cinayete ilişkin bir görgü tanığının ifadelerine başvuruldu. Önce VTR'de Fatma Karadağ'ın DJ Gezgin'in öldürülmüş olduğunu düşündüğü mısır tarlası, hayvanat bahçesi gibi yerler gösterildi. Figen isimli görgü tanığı, 2017 kışında sabah saatlerinde Gediz Deltası çuval atıldığını söyledi. Müge Anlı ile Tatlı Sert programında iddiaların geçtiği yer olan Gediz Deltası ekrana getirildiğinde ise DJ Gezgin lakaplı Mehmet Karahan'ın ablası Fatma Karadağ gözyaşlarına boğuldu.

FATMA KARADAĞ HEDEF Mİ ŞAŞIRTIYOR YOKSA YER Mİ GÖSTERİYOR?

Bu durum "Fatma Karadağ hedef mi şaşırtıyor yoksa yer mi gösteriyor?" sorusunu akıllara getirdi. Müge Anlı, Fatma Karadağ'a dikkat çeken bir soru sordu.

Müge Anlı

FATMA KARADAĞ GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Fatma Karadağ'ın neden ağladığını soran Müge Anlı konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Ne oldu Fatma abla, niye üzüldün? Daha olabilir bir şey geldi değil mi sana?"

Müge Anlı

MÜGE ANLI'DAN FATMA KARADAĞ'A KİLİT SORU!

Fatma Karadağ'ın ağlayarak konuşması üzerine Müge Anlı "Burayı görmek seni neden etkiledi. Daha önce mısır tarlalarını göstermiştik, hiç bu kadar etkilenmemiştin?" diye sordu.

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Konuya ilişkin dikkat çeken bir diğer ayrıntı ise Mehmet Karahan'ın olduğu düşünülen evin konumuna bakıldığında söz konusu yerin oraya araçla yalnızca 21 dakika mesafede bulunması oldu.

"BİZİ KARŞISINDA GÖRÜNCE ÇUVALI FARK ETMEYELİM DİYE KAPIYI KAPATTI"

Canlı olarak ekrana gelen Müge Anlı ile Tatlı Sert programına bağlanan görgü tanığı konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Kış aylarında saat 11-12 sıralarında orada 1 tane adam vardı. Çuvalı bagajdan çıkardı. Ticari aracın camları telliydi. O sırada araçla oradan geçiyorduk yavaşça. Yanımda biri vardı ama o adını vermemi istemedi. 50 - 55 yaşlarındaki adam boylu posluydu. Saçları biraz uzun ve dalgalıydı. Bizi görünce biraz duraksadı. Sonra kapıyı kapattı ve arabayı siliyor gibi yaptı. Biz geçtik duraklayı onu takip etti. Sonra yine açtı kapıyı. Zorladı. Biz korkruk. Sonra çuvalı çıkardı. Çuvalın içinde bir şey vardı."

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atv Müge Anlı Müge Anlı ile Tatlı Sert mehmet karahan
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