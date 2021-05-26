Müge Anlı'da yasak aşk sarmalı: Bahri hayatımda ama aşk yok!

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gündeme gelen evli bir erkekle beraber yaşayan 2 çocuk annesi Fatma Öz'ün esrarengiz kaybıdan sonra yeni gelişmeler şaşkına çevirdi.
Bugün canlı yayına katılan Yasemin adındaki kişi, Fatma Öz konusunda bir şey görüp duymadığını söyleyerek, Fatma Öz ile ilgili Bahri’ye gerekli tavsiyeler verdiğini, ''Polise git'' dediğini ama Bahri’nin biz bulalım dediğini iddia etti.
Yasemin, “Fatma ile ilgili konularda bir bilgim yok. Hiç tanışmadık. Bahri ile tanıştıktan sonra içerisinde bulunduğu durumu bana anlatınca her şeyden haberim oldu” dedi. ''Bahri hayatımda ama aramızda aşk yok'' sözlerini de ekledi.
Fatma Öz kaybı sonrası yayını ihbar kabul eden Sivas İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Müdürlüğü Ekipleri ve Gürün İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Savcılık talimatıyla harekete geçerek kayıp şahsın evinde inceleme çalışmaları başlattı. Alanda hummalı bir çalışma gerçekleştirildi, evin pırıl pırıl olduğu dikkatlerden kaçmazken kaybın ardından gerçekleştirilen bu acele temizlik çalışması akıllarda şüphe uyandırdı.
Fatma Öz’ün kardeşi Mehmet Öz ise çok çarpıcı iddialarda bulundu. Yaseminin her şeyi bildiğini Bahri ile birlikte olmak için ablasını ortadan kaldırdıklarını iddia etti.
Mehmet bey dün yayın sonrası, Bahri’nin Yasemin’i farklı numaradan arayıp tembihlediğini, Bahri Bey’in Yasemin Hanım’ın ve Mahmut Bey’in beraber evi temizlediğini ileri sürdü ve Erdinç, Tuna isimlerini sordu.
Mehmet, Yasemin’in Sivas’ta akrabaları olduğunu, neden öğretmen evinde kaldığını sorgulayıp öğretmen evini neden apar topar terk ettiğini sordu. Yasemin, o gün odayı 11’de boşaltması gerektiğini söyledi.
Müge Anlı,''Sevgilisi evde değilse ya ev kazası geçirmiştir ya da komşudadır'' diye düşünüleceğini gidip terminale bakılmayacağını söyledi. Müge Anlı, Fatma Öz’le ilgili hiçbir ihbar gelmediğini, normal bir durum olmadığını dile getirdi.
38 gündür kayıp olan Fatma Öz ile ilişkisi bulunduğu öne sürülen Bahri M. silahla intihara kalkıştı. Öz'ün kaybolmasıyla ilgili televizyon programına da katılan Bahri hastanede tedaviye alındı.
Yasemin yayında Fatma Öz’ün ailesine kızınıza sahip çıksaydınız deyince stüdyo karıştı. Müge anlı sinirlerine hakim olamayıp, ''Sizin de aileniz varsa size de sahip çıkmaları lazım'' dedi.
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