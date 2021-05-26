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Müge Anlı'da yasak aşk sarmalı: Bahri hayatımda ama aşk yok!

26.05.2021 15:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Müge Anlı'nın programında 38 gündür kayıp ihbarıyla aranan Fatma Öz'ün, evli bir erkekle beraber yaşadığı gündeme gelmiş, 2 çocuk annesi kadın her yerde aranmaya başlamıştı. Bugün yayınlanan programda ise ilginç anlar yaşandı. Fatma Öz ile ilişkisi bulunan Bahri silahla intihara kalkıştı ve Bahri'nin bir sevgilisi daha ortaya çıktı. Canlı yayına katılan kadın, "Evli olduğu için arkadaşlığımızı ilerletemedik. Ben her zaman onun arkasındayım" yorumunda bulundu.

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gündeme gelen evli bir erkekle beraber yaşayan 2 çocuk annesi Fatma Öz'ün esrarengiz kaybıdan sonra yeni gelişmeler şaşkına çevirdi.

Bugün canlı yayına katılan Yasemin adındaki kişi, Fatma Öz konusunda bir şey görüp duymadığını söyleyerek, Fatma Öz ile ilgili Bahri’ye gerekli tavsiyeler verdiğini, ''Polise git'' dediğini ama Bahri’nin biz bulalım dediğini iddia etti.

''BAHRİ HAYATIMDA AMA AŞK YOK''

Yasemin, “Fatma ile ilgili konularda bir bilgim yok. Hiç tanışmadık. Bahri ile tanıştıktan sonra içerisinde bulunduğu durumu bana anlatınca her şeyden haberim oldu” dedi. ''Bahri hayatımda ama aramızda aşk yok'' sözlerini de ekledi.

EV ACELE İLE TEMİZLENMİŞ

Fatma Öz kaybı sonrası yayını ihbar kabul eden Sivas İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Müdürlüğü Ekipleri ve Gürün İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Savcılık talimatıyla harekete geçerek kayıp şahsın evinde inceleme çalışmaları başlattı. Alanda hummalı bir çalışma gerçekleştirildi, evin pırıl pırıl olduğu dikkatlerden kaçmazken kaybın ardından gerçekleştirilen bu acele temizlik çalışması akıllarda şüphe uyandırdı.

''ABLAMI ORTADAN KALDIRDILAR'' İDDİASI

Fatma Öz’ün kardeşi Mehmet Öz ise çok çarpıcı iddialarda bulundu. Yaseminin her şeyi bildiğini Bahri ile birlikte olmak için ablasını ortadan kaldırdıklarını iddia etti.

Mehmet bey dün yayın sonrası, Bahri’nin Yasemin’i farklı numaradan arayıp tembihlediğini, Bahri Bey’in Yasemin Hanım’ın ve Mahmut Bey’in beraber evi temizlediğini ileri sürdü ve Erdinç, Tuna isimlerini sordu.

Mehmet, Yasemin’in Sivas’ta akrabaları olduğunu, neden öğretmen evinde kaldığını sorgulayıp öğretmen evini neden apar topar terk ettiğini sordu. Yasemin, o gün odayı 11’de boşaltması gerektiğini söyledi.

MÜGE ANLI: NORMAL BİR DURUM DEĞİL

Müge Anlı,''Sevgilisi evde değilse ya ev kazası geçirmiştir ya da komşudadır'' diye düşünüleceğini gidip terminale bakılmayacağını söyledi. Müge Anlı, Fatma Öz’le ilgili hiçbir ihbar gelmediğini, normal bir durum olmadığını dile getirdi.

BAHRİ, İNTİHARA KALKIŞTI

38 gündür kayıp olan Fatma Öz ile ilişkisi bulunduğu öne sürülen Bahri M. silahla intihara kalkıştı. Öz'ün kaybolmasıyla ilgili televizyon programına da katılan Bahri hastanede tedaviye alındı.

MÜGE ANLI CANLI YAYINDA ÇİLEDEN ÇIKTI

Yasemin yayında Fatma Öz’ün ailesine kızınıza sahip çıksaydınız deyince stüdyo karıştı. Müge anlı sinirlerine hakim olamayıp, ''Sizin de aileniz varsa size de sahip çıkmaları lazım'' dedi.


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