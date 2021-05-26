Müge Anlı'da yasak aşk sarmalı: Bahri hayatımda ama aşk yok!

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gündeme gelen evli bir erkekle beraber yaşayan 2 çocuk annesi Fatma Öz'ün esrarengiz kaybıdan sonra yeni gelişmeler şaşkına çevirdi.

Bugün canlı yayına katılan Yasemin adındaki kişi, Fatma Öz konusunda bir şey görüp duymadığını söyleyerek, Fatma Öz ile ilgili Bahri’ye gerekli tavsiyeler verdiğini, ''Polise git'' dediğini ama Bahri’nin biz bulalım dediğini iddia etti.

''BAHRİ HAYATIMDA AMA AŞK YOK''

Yasemin, “Fatma ile ilgili konularda bir bilgim yok. Hiç tanışmadık. Bahri ile tanıştıktan sonra içerisinde bulunduğu durumu bana anlatınca her şeyden haberim oldu” dedi. ''Bahri hayatımda ama aramızda aşk yok'' sözlerini de ekledi.

EV ACELE İLE TEMİZLENMİŞ

Fatma Öz kaybı sonrası yayını ihbar kabul eden Sivas İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Müdürlüğü Ekipleri ve Gürün İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Savcılık talimatıyla harekete geçerek kayıp şahsın evinde inceleme çalışmaları başlattı. Alanda hummalı bir çalışma gerçekleştirildi, evin pırıl pırıl olduğu dikkatlerden kaçmazken kaybın ardından gerçekleştirilen bu acele temizlik çalışması akıllarda şüphe uyandırdı.