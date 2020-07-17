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Müge Anlı'daki cinayet çözüldü! Süleyman Akbaba'yı yatakta yakalamış...

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.07.2020 14:52 | Son Güncelleme

ATV'de Müge Anlı ile Tatlı Sert programında aranan cesedi 8 parçaya bölünmüş şekilde bulunan Süleyman Akbaba'nın katili cinayeti itiraf etti. Akbaba'nın komşusu karısını Akbaba ile görünce cinayeti işlemiş. Dehşete düşüren detaylar...

Müge Anlı'daki cinayet çözüldü! Süleyman Akbaba'yı yatakta yakalamış...

Müge Anlı'da aranan Süleyman Akbaba'nın cesedi salı günü TEM otoyoluna 8 parçaya ayrılmış şekilde bulundu. Cinayette en büyük şüpheliler ise yasak aşk yaşadığı kadınlar ve yakınları üzerindeydi. Otoyol üzerinde bulunan cesedin Süleyman Akbaba'ya ait olduğunun belirlenmesinden sonra İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı asayiş şube müdürlüğü harekete geçti.

48 yaşındaki adamın kaybolduğu günden itibaren tüm şüpheler Müge Anlı canlı yayında gündeme gelen yasak ilişkileri işaret ediyordu. Polis Süleyman Akbaba ile aynı apartmanda yaşayan Alparslan ve eşi Nubar ile iki iş arkadaşını gözaltına aldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde sorgusunda komşusu Alparslan cinayeti itiraf etti. Evde eşi ile birlikte Süleyman Akbaba'yı yakalayan koca, sorgusunda evde cinayeti işlediğini daha sonrada parçalayıp 8 ayrı poşete koyduğu cesedi TEM otoyoluna götürüp attığını anlattı.

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Katil zanlısı kiraladığı araçla cinayet sonrası pazar günü iş arkadaşlarını da alarak denize gitmiş ve cinayetten de hiç kimseye söz etmemişti. Gözaltına alınan şüphelilerin sorgusunu tamamlanmasından ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

'YATAK ODASINDA YAKALAMIŞ'

Bugün canlı yayına bağlanan Süleyman Akbaba'nın eşi Birsen hanım ise çarpıcı açıklamalar yaptı. Birsel hanım "Herkes her şeyi biliyordu ve hep üstüme geliyorlardı. Seninki hep şüphe diyorlardı ailesi de dahil buna. Kocam iyi olacak kocam iyi olacak diye ben hep sustum. Ama bu kadar iğrenç şeyleri de kesinlikle bilmiyordum. Sadece mesajları görmüştüm. Ben sadece şüphe üzerinden gidiyordum.

Yatak odasında kızı görmüş. Ben şu an o çocuklara çok üzülüyorum. O çocukların hayatını mahvettiler. Onların hayatları ne olacak. Ben hiç kimseye kızmıyorum. Ben geçen sene Bakırköy Ruh ve Sinir Hastanesi'ne götürdüm. Eşinde kişilik bozukluğu var dedi doktor. Ben onunla çok mücadele ettim.

Eşimin cenazesi dün kapıya geldi cenazeye katılmadım. Televizyonda verdi ya 8 kadınla birlikte o yüzden katılmadım. Bir de kadını yatak odasında çocuğu yakalamış onu. Benim içimde ona sadece nefret var hınç var. Hayatım boyunca onun mezarına bir kez daha gitmeyeceğim ona rahmet okumayacağım" dedi.

SORGUDA İTİRAF ETTİ

Müge Anlı ise canlı yayında cinayet ile ilgili şunları söyledi: "Cinayeti İstanbul Esenlerde 48 yaşındaki Süleyman Akbaba geçtiğimi cumayı cumartesi bağlayan gece evinin çevresinde kaybolmuştu. Salı günüde TEM otoyolunda 8 ayrı poşette parçalanmış bir erkek cesedi bulunmuş ve bu cesedin Süleyman Akbaba'ya ait olduğu ortaya çıkmıştı.

Müge Anlı'da şoke eden iddia! 8 kadınla yasak aşk...Müge Anlı'da şoke eden iddia! 8 kadınla yasak aşk...

Cesedin bulunmasından sonra İstanbul Emniyeti hareketliydi. Neredeyse Süleyman Akbaba'nın evinde kamp kurdular ve herkesi sorguya aldılar. Dün hep konuştuğumuz alt kattaki komşu, komşunun kocası ve komşunun kocasının iki iş arkadaşı gözaltına alındı. Sorguda itiraf geldi. Gerçekten alt kat komşu ben öldürdüm cinayeti ben işledim dedi. Alt komşunun kocası öldürmüş yani. Süleyman Akbaba gerçekten o gece 00:30 civarı evine giriş yapmış fakat karısının yanına gitmemiş alt komşunun yanına gitmiş.

Kocası evde yokmuş daha sonrada koca evine gelmiş. Daha sonrada bir tartışma yaşanmış. Evde de görünce saldırıp öldürmüş ardından da parçalayıp poşetlere koymuş. Sonra kiralık araçla TEM otoyoluna bırakmış. Ertesi gün de hiçbir şey olmamış gibi kiralık araçla arkadaşları ile denize gitmiş. Cinayetten de kimseye bahsetmemiş."

Cinayet ile ilgili alt komşusu ve eşi de gözaltına alınırken Süleyman Akbaba'nın birlikte olduğu kadının bu cinayette ilgilisi olup olmadığı araştırıyor.

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