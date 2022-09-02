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Müge Anlı’daki DJ Gezgin cinayetinde Cemal Durmaz ortaya çıktı! Canlı yayında şok sözler

02.09.2022 14:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında DJ Gezgin olarak tanınan Mehmet Karahan cinayeti bir kez daha gündeme taşındı. Karahan'ın ablası Fatma Karadağ'ın, kardeşini öldürmekle suçladığı sevgilisi Cemal Durmaz ilk kez ortaya çıktı. Canlı yayına telefonla bağlanan Cemal Durmaz, suçsuz olduğunu ifade etti. Durmaz'ın sözleri ise dinleyenleri şaşkına çevirdi. İşte DJ Gezgin cinayetiyle ilgili son gelişmeler...

Müge Anlı’daki DJ Gezgin cinayetinde Cemal Durmaz ortaya çıktı! Canlı yayında şok sözler

Müge Anlı ile Tatlı Sert programının bugünkü canlı yayınında DJ Gezgin cinayetiyle ilgili önemli gelişmeler yaşandı. DJ Gezgin'i öldürmekle suçlanan Cemal Durmaz telefonla canlı yayına katıldı. Durmaz'ın açıklamaları ise izleyenleri şaşırttı. İşte bugün canlı yayında yaşananlar...

CEMAL DURMAZ ORTAYA ÇIKTI

Manisa'da yaşayan ve DJ Gezgin olarak tanınan Mehmet Karahan beş yıl önce sırra kadem bastı. Karahan'ın kardeşi Fatma Karadağ ise Müge Anlı ile Tatlı Sert yayına katılarak, kardeşini sevgilisi Cemal Durmaz'ın öldürdüğünü açıkladı. Ancak sır olay aydınlatılamadı. İddiaların odağındaki Cemal Durmaz, ilk kez canlı yayında açıklamalar yaptı.

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'KARDEŞİMİ ÖLDÜRDÜN, BENİ DÖVDÜN'

Fatma Karadağ, bugünkü canlı yayında "Beni odaya kilitleyip kardeşimi öldürdün. Beni dövdün. Kardeşime vurduğunda yerde yatıyordu. Ambulans çağır dedim niye çağırmadın. Çağıramam dedin" diye konuştu.

'BEN SADECE GÜVERCİN BESLEDİM'

İddiaları reddeden Cemal Durmaz ise ısrarla suçsuz olduğunu vurgulayıp ve şu açıklamaları yaptı;

"Fatma bana komplo kuruyor. Fatma, kuyruk acısı olduğu için bana yalan söylüyor. Fatma ile aynı evi paylaşmadık. O evde ben sadece güvercin besledim. Ben sokaktaki hayvanlara da bakıyorum"

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'İDDİALARA CEVAP VERİN'

Bu sırada araya giren Müge Anlı ise "Fatma Hanım, Mehmet'i sizin dövdüğünüzü ve banyoya koyup ölmesini beklediğinizi söylüyor. Siz iddiaları cevaplayın" dedi.

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cinayet Müge Anlı dj gezgin mehmet karahan
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