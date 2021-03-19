Müge Anlı’daki Erman Akalp’in ailesi bulundu mu? İşte yapılan DNA sonuçları

Yıllar önce evlatlık verilen ve teyzesi ve dayısı tarafından evlatlık olduğu açıklanan Erman Akalp, öz anne ve babası bildiği ailesinden gördüğü şefkatten dolayı yıllarca biyolojik ailesini aramaya gerek duymadı. Ancak lösemi hastalığına yakalanan Erman Akalp’in bir an önce ailesini bulması gerekiyor…

Ölmemek için annesini arıyor!

MÜGE ANLI'DAKİ ERMAN AKALP'İN AİLESİ BULUNDU MU? Adana 'da yaşayan Erman Akalp, Aralık 1981 veya 1982'nin ocak ayı içerisinde Isparta Doğumevinde doğdu. Ailesinin 5. ya da 6. çocuğuy olan Erman Akalp'in öz ailesi, 'Bakamayız' diyerek onu evlatlık verdi. Erman Akalp, henüz göbek bağı bile düşmeden Isparta Doğumevinde evlatlık verildi.

Erman Akalp'ı evlatlık alan Yılmaz ve Nilgün Akalp onu sevgiyle büyüttü. Baba ve anne bildiği Yılmaz ve Nilgün Akalp, hayatını kaybettikten sonra dayısı ile teyzesi ona kol kanat gerdi, kendi çocuklarından ayırt etmedi. Erman, sahip olduğu aileden dolayı bugüne kadar hiç öz ailesini aramadı. Ancak 3 ay önce hastanede aldığı kötü haberin ardından ailesini aramaya başladı.

39 yaşındaki Erman Akalp'a doktor lösemi teşhisi olduğunu söyledi. Erman Akalp'in durumu aciliyet arzediyordu ve ailesinden donör bulunması gerekiyordu... Lösemi hastalığından dolayı kan nakli vesilesiyle kurtulabilecek. Kan uyumu da en çok aile üyelerinde bulunuyor. Fakat evlatlık olan Erman Akalp, öz ailesini bilmiyordu. Erman Akalp, hastanede tedaviye başlarken dayısı ve teyzesi Müge Anlı'ya başvurdu ve öz ailesini aramaya başladı.

Müge Anlı 'ölmemek için ailesini arayan' Erman Akalp'in durumunu ATV'den duyurunca 2 farklı aile ortaya çıktı. Bunlardan ilki Hatice Erkoçak ve eşiydi. Hatice hanımın da küçük kardeşi evlatlık verilmişti ve o güne dek çok aramasına karşın herhangi bir ize rastlayamamıştı. Erman Akalp'in ve Hatice hanımın anlattıkları birbiriyle uyuşuyordu. Hatice Erkoçak da 'Yüreğimden hissediyorum Erman benim kardeşim' diyerek onu sahiplenmişti.

Erman için gelen bir diğer kişi ise Dede Alsan oldu. Erman gibi o da Afyonkarahisarlıydı. Erman'ın kardeşi olabileceğini düşünen Dede Alsan'ın evlatlık verilen bir kardeşi vardı. Kardeşi Isparta doğumevinde dünyaya gelmişti ve evlatlık olarak verilmişti. Erman, Dede Alsan'ın anlattıklarının kendi ailesine dair bildikleri ile daha çok benzer olduğunu düşünüp çok umutlandı.

Erman bizim kardeşimiz olabilir diyen Hatice Erkoçak ile Dede Alsan, hastaneye gidip DNA testi için kan verdi. Her iki isim de Erman'a hem kan hem can olmak istiyordu. Hatice Erkoçak 5 çocuğunun da Erman'a kan vermek ve donör olmak için hazır olduğunu söyledi. Dede Alsan'ın kardeşleri de çıkacak haberi bekliyordu.

Cuma günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında beklenen DNA testi sonuçları nihayet açıklandı. Müge Anlı önce Erman ile Hatice Erkoçak'ın DNA testi sonuçlarını duyurdu. Erman'ın 'hissediyorum o benim kardeşim' diyen Hatice Erkoçak ile kan bağına sahip olmadığı ortaya çıktı. Hatice hanım DNA testi sonuçlarını duyunca göz yaşlarına boğuldu. Her gün Erman'ı arayan Hatice Hanım, ona iyice bağlanmıştı ve DNA testi sonuçlarına rağmen onunla görüşmeye devam edeceğini söyledi.

Erman ve eşi canlı yayında ilk açıklanan DNA testi sonuçlarından sonra umutlarını Dede Alsan ile olan DNA testi sonuçlarına bağladı. Müge Anlı o test sonuçlarını açıkladığında hem Erman hem de eşi yıkıldı. Erman'ın Dede Alsan ile de bir kan bağının olmadığı ortaya çıktı.