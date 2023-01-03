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Müge Anlı'daki Sinan Sardoğan'dan öğrenildi! Müge Anlı Sinan gerontofili midir?

03.01.2023 11:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son günlerde gündem olan Müge Anlı ile Tatlı Sert programındaki Tokat Almus köyünün cinsel sapığı olan Sinan Sardoğan'ı sıklıkla konuşuluyor. Yaşlı kadınlara cinsel tacizde bulunan Sinan Sardoğan'ın gerontofili midir sorusu aratılıyor. Vatandaşlar gerontofilinin ne olduğunu ve kimleri etkilediğini merak ediyor. İşte gerontofili hakkında her şey...

Müge Anlı'daki Sinan Sardoğan'dan öğrenildi! Müge Anlı Sinan gerontofili midir?

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yer alan Sinan Sardoğan'ın yaptıkları sadece programı izleyenlerin değil tüm Türkiye'nin dikkatini çekti. Tokat Almus köyünün cinsel sapığı olarak bilinen Sinan Sardoğan birçok yaşlı kadına cinsel tacizde bulundu. Cinsel taciz iddialarının yaşlı kadınlar üzerinden olması Sinan'ın gerontofili olduğunu düşündürttü.

YAŞLILARA KARŞI CİNSEL HEYECAN DUYUYORLAR

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Toplumda farklı cinsel isteklere sahip olan birçok kişi bulunuyor. Bu cinsel istekler arasında yer alan yaşlı kadın ve adamlara duyulan ilgiye gerontofili deniliyor. Yaşlı insanlara yönelik sapkın cinsel eğilim olarak tanımlanan gerontofili (gerontophilia), pedofilinin (çocuklara cinsel yönelim) tersi olarak görülüyor. Gerontofil olan kişiler için genellikle dikkate alınan yaş farkı en az 35'tir. Söz konusu kişinin yaşlılar hakkında tekrarlayan cinsel fantezileri vardır, bu yalnızca cinsel heyecan yaratan özelliktir.

GERONTOFİLİ AŞIK OLMAK DEĞİLDİR

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Gerontofili hakkında konuştuğumuzda, ileri yaştaki birine kendiliğinden aşık olmaktan bahsetmediğimizi not etmek ve vurgulamak önemlidir. Gerontofiliye sahip bir kişi, bir kişiyi tanımaktan çok yaşlı olduğu gerçeğinden kaynaklanan bir çekim hisseder. Başka bir deyişle, cinsel dürtüyü uyandıran şey, kişinin nasıl biri olursa olsun, yaşlı bir kişi olmasıdır.

GERONTOFİLİ BELİRTİLERİ

Gerontofilinin ilk belirtilerinden biri, gençlerin yaşlı bireylere cinsel fantezilerini kullanmasıdır. Bunlar mastürbasyon esnasında yada uygun olmadıkları zamanlarda müdahaleci düşünceler üretmeleri şeklinde ortaya çıkabilir. Saplantılı kişilerin genç kadın ve erkeklere karşı değil, yaşlılara karşı cinsel ilgi duyması gerontofili belirtilerindendir.

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MADDİYATLA İLGİSİ YOK

Bir adım ileri olarak, kendilerinden çok daha yaşlı bireylerle cinsel ilişkiye giren genç erkek ve kadınlar da olabilir. Gerontofilleri, yaşlı bir bireyin birikmiş olabileceği para gibi faktörler motive etmez. Bunun yerine, yaşlı bir kişinin beyaz saç, fiziksel varlığı, kırışıklıklar, eğik bir duruş ve kırılganlık hissi gibi sahip oldukları özellikler ile tahrik olabilirler.


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