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  4. Müge Anlı'daki Yasemin Salman olayı nedir? 19 Eylül Müge Anlı'da Nurettin Arslan neden gözaltına alındı, Yasemin Salman bulundu mu?

Müge Anlı'daki Yasemin Salman olayı nedir? 19 Eylül Müge Anlı'da Nurettin Arslan neden gözaltına alındı, Yasemin Salman bulundu mu?

19.09.2022 13:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Müge Anlı ile Tatlı Sert programı güne damga vurdu. 15 yaşındaki kızı Yasemin Salman'ı arayan Sevim Hanım, 48 yaşındaki Nurettin Arslan'ın kızını kaçırdığı öne sürdü. Müge Anlı ile Tatlı Sert programına görüntülü bağlanan Nurettin Arslan canlı yayında gözaltına alındı. Peki, Müge Anlı'daki Yasemin Salman olayı nedir? 19 Eylül Müge Anlı'da Nurettin Arslan neden gözaltına alındı, Yasemin Salman bulundu mu?

Müge Anlı'daki Yasemin Salman olayı nedir? 19 Eylül Müge Anlı'da Nurettin Arslan neden gözaltına alındı, Yasemin Salman bulundu mu?

Müge Anlı ile Tatı Sert programına başvuran Sevim Hanım, 15 yaşındaki kızı Yasemin Salman'dan günlerdir haber alamıyor. 48 yaşındaki Nurettin Arslan'ın kızını kaçırdığını söyleyen Sevim Hanım'ın canlı yayında feryat etti. Sosyal medyadaki paylaşımlar sonrası, "Müge Anlı ile Tatlı Sert'teki Yasemin Salman olayı nedir?", "19 Eylül Müge Anlı'da Nurettin Arslan neden gözaltına alındı, Yasemin Salman bulundu mu?" soru ve konu başlıkları internette araştırılmaya başlandı. İşte olayın perde arkası...

MÜGE ANLI'DAKİ YASEMİN SALMAN OLAYI NE?

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında kayıplara karışan günlerdir kendisinden haber alınamayan 15 yaşındaki Yasemin Salman'ın konusu ele alınıyor.

Sevim Hanım, kızını 48 yaşındaki Nurettin Arslan'ın (48) kaçırdığını öne sürmüştü.

Nurettin Arslan, Müge Anlı'nın yayınları sonrası canlı yayına görüntülü bağlantı gerçekleştirdi.

Müge Anlı

Müge Anlı'nın "Savcılığa ifade verdiniz mi? Anneyi şikayet etmek için mi yoksa konuyla ilgili mi ifade verdiniz? Şimdi ekrana bir fotoğraf getireceğim eminim ki savcılık harekete geçecektir." sözleri sonrası stüdyo bir anda karıştı.

Müge Anlı

15 yaşındaki Yasemin Salman'a arkadan sarılan Nurettin Arslan tepki çekti.

müge anlı

Acılı anne "Öldüreceğim seni!" diye feryat figan bağırırken Müge Anlı, "Sen elin çocuğunu nasıl kucağına alıp da bu fotoğrafı çektiriyorsun. Sen elin çocuğunu nasıl kucağına alıp da bu fotoğrafı çektiriyorsun. Bir baba, bir amca bile kızını böyle kucağına almaz." diyerek tepki gösterdi.

Müge Anlı

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında ekrana yansıtılan fotoğraf üzerine Nurettin Arslan'ın "Bu kötü niyetle çekilmiş bir fotoğraf değildir." sözleri akıllara durgunluk verdi.

NURETTİN ARSLAN NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

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Müge Anlı ile Tatlı Sert programına görüntülü bağlanan Nurettin Arslan, canlı yayında polis tarafından gözaltına alındı. Arslan'ın gözaltına alındığı anlarda stüdyoda alkışlar yükselirken Müge Anlı da "Helal olsun. Bu fotoğrafa bu kelepçe" sözleriyle alkışlara eşlik etti.

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Müge Anlı Müge Anlı ile Tatlı Sert
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