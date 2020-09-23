Müge Anlı'dan Aleyna Çakır açıklaması! Müge Anlı'da Aleyna Çakır ve Gülay Uygun dosyası kapatıldı mı?

Uzun zamandır Tatlı Sert programında, asıl adı Sema Esen olan Aleyna Çakır'ın intihar olayının sır perdesini aralamak için araştırmalar yapan Müge Anlı, bugünkü programda neler konuşuldu merak ediliyor. Aleyna Çakır'ın şüpheli intiharının ardından Çakır'ın ailesi Müge Anlı'dan yardım istemişti. Ailenin intihardan dolayı şüphelendiği, kızlarının erkek arkadaşı olan Ümitcan Uygun'un annesinin de intihar etmesi gündem olmuştu. Müge Anlı'nın bugünkü programında Aleyna Çakır olayını konuşacak mı? Müge Anlı Aleyna Çakır dosyasını kapattı mı araştırılıyor.

MÜGE ANLI, ALEYNA ÇAKIR DOSYASINI KAPATTI MI?

Ankara'nın Keçiören İlçesi Yükseltepe Mahallesinde yaşayan 21 yaşındaki Aleyna Çakır'ın intihar etmesi üzerine başlayan olaylar, Çakır'ın ailesinin talebiyle Müge Anlı'nın programına taşınmıştı. Ailenin şüpheli olarak gördüğü, kızlarının erkek arkadaşı olan Ümitcan Uygun'un annesinin de, ifade vermeye iki gün kala intihar etmesiyle olayın seyri değişmişti. Bu olayın ardında 21 Eylül Pazartesi günü Tatlı Sert programında son olarak Aleyna Çakır olayı gelişmeleri konuşuldu. 22 Eylül'de Aleyna Çakır olayını tekrar ele almayan Müge Anlı Twitter kullanan vatandaşlar tarafından tepki görmüştü. 23 Eylül Çarşamba Müge Anlı'da neler yaşandı, Müge Anlı Aleyna Çakır dosyası kapandı mı merak ediliyor.