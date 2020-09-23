Müge Anlı'dan Aleyna Çakır açıklaması! Müge Anlı'da Aleyna Çakır ve Gülay Uygun dosyası kapatıldı mı?

Uzun zamandır Tatlı Sert programında, asıl adı Sema Esen olan Aleyna Çakır'ın intihar olayının sır perdesini aralamak için araştırmalar yapan Müge Anlı, bugünkü programda neler konuşuldu merak ediliyor. Aleyna Çakır'ın şüpheli intiharının ardından Çakır'ın ailesi Müge Anlı'dan yardım istemişti. Ailenin intihardan dolayı şüphelendiği, kızlarının erkek arkadaşı olan Ümitcan Uygun'un annesinin de intihar etmesi gündem olmuştu. Müge Anlı'nın bugünkü programında Aleyna Çakır olayını konuşacak mı? Müge Anlı Aleyna Çakır dosyasını kapattı mı araştırılıyor.
Ankara'nın Keçiören İlçesi Yükseltepe Mahallesinde yaşayan 21 yaşındaki Aleyna Çakır'ın intihar etmesi üzerine başlayan olaylar, Çakır'ın ailesinin talebiyle Müge Anlı'nın programına taşınmıştı. Ailenin şüpheli olarak gördüğü, kızlarının erkek arkadaşı olan Ümitcan Uygun'un annesinin de, ifade vermeye iki gün kala intihar etmesiyle olayın seyri değişmişti. Bu olayın ardında 21 Eylül Pazartesi günü Tatlı Sert programında son olarak Aleyna Çakır olayı gelişmeleri konuşuldu. 22 Eylül'de Aleyna Çakır olayını tekrar ele almayan Müge Anlı Twitter kullanan vatandaşlar tarafından tepki görmüştü. 23 Eylül Çarşamba Müge Anlı'da neler yaşandı, Müge Anlı Aleyna Çakır dosyası kapandı mı merak ediliyor.
Twitter'da kullanıcılar tarafından, Müge Anlı'nın Aleyna Çakır dosyasının kapattığına dair bir iddia yayıldı. Müge Anlı'nın gün içerisinde programda olayı değerlendirmemesi ve gelişmeleri paylaşmaması Twitter kullanıcıları tarafından bu şekilde yorumlandı. Program ekibinden ve kanaldan bu tepkilere henüz bir cevap gelmedi. Müge Anlı bugünkü programında 12 yıl süren Tatlı -Sert programının 2500. gününü kutladı. Müge Anlı Aleyna Çakır olayı için son dakika açıklaması yaparak olayın peşini bırakmadığını, elinden gelen her şeyi yaptığını söyleyerek gelişmeler yaşandıkça tekrar olayı gündeme getireceğini söyledi.