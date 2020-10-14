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Müge Anlı'dan Kadir Şeker kararına, Aleyna Çakır olayı üzerinden tepki!

14.10.2020 15:31 | Son Güncelleme:
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Konya'da bir parkta Ayşe Darlı'yı dövdüğü iddia edilen bir erkeğe engel olmak isterken, kalbinden bıçaklayan Kadir Şeker'in aldığı cezaya Müge Anlı'dan tepki geldi. Müge Anlı, Kadir Şeker'e verilen karara Aleyna Çakır olayı üzerinden gönderme yaptı.

Konya'da yaşanan olayda Ayşe Dırla'yı dövdüğü iddia edilen Özgür Duran'a, engel olmak isterken kalbinden bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Kadir Şeker hakkında bugün karar verildi. Kadir Şeker'e suçu haksız tahrik altında işlediği gerekçesiyle 'kasten adam öldürme' suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Kararın duyulmasının ardından canlı yayın programında tepki veren Müge Anlı, Aleyna Çakır olayını hedef göstererek gönderme yaptı.
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"Genç kızları döven, fuhuşa sürükleyenler dışarıda..."

Şiddet gören kadına yardım etmek isterken katil olan Kadir Şeker'e 12 yıl 6 ay hapis cezası verilmesini yorumlayan Müge Anlı, Aleyna Çakır olayına göndermede bulundu. Canlı yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında karara tepki veren Müge Anlı şunları söyledi; "Yani genç kızları döven, fuhuşa sürükleyen, sonra öldükten sonra ailesini tehdit edenler dışarıda, bu çocuk 12 yıl yatacak!"


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