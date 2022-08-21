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Müge Anlı'dan kötü haber! Hayranları bu habere çok üzülecek

21.08.2022 08:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Müge Anlı ile Tatlı Sert programıyla gündüz kuşağında fırtınalar estiren Müge Anlı evlilik kararıyla herkesi şaşırtmayı başarmıştı. Müge Anlı'dan izleyicilerini üzecek kötü haber geldi.

Müge Anlı'dan kötü haber! Hayranları bu habere çok üzülecek

Gündüz kuşağının en çok izlenen programlarının başını çeken Müge Anlı ile Tatlı Sert programının sunuculuğunu yapan Müge Anlı son zamanların en çok konuşulan isimleri arasında yer alıyor. Gerek iş hayatı gerekse özel hayatıyla dikkat çeken Anlı, canlı yayında evleneceğini açıklayarak sevenlerine sürpriz yapmıştı.

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Açıklamadan kısa süre sonra başarılı gazeteci Anlı ve İstanbul Asayiş Şube Müdürü Şinasi Yüzbaşıoğlu ile dünya evine girmişti.

Müge Anlı ile Tatlı Sert

Yakın zamanda yeni sezonuyla ekranlara dönecek olan Müge Anlı'dan kötü haber geldi.

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ATV'nin elinde bulunmayan imkanlardan dolayı Müge Anlı'nın sunduğu Müge Anlı ile Tatlı Sert programını durdurma kararı aldı. Normal şartlarda 29 Ağustos'ta start verilecek olan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı yaşanan aksaklıklardan dolayı erteleme kararı aldığı iddia edildi.

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Stüdyoda yaşanan teknik problemlerden dolayı programın 5 Eylül'de ekranlara gelmesi bekleniyor. Konu hakkında ATV cephesinden henüz net cevap gelmedi.

müge anlı


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atv Müge Anlı
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