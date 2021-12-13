Müge Anlı'dan Serkan Kıyak açıklaması! Eşinin söyledikleri herkesi şoke etti

Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılan ve eşi pideciye kaçtığı için yardım isteyen Serkan Kıyak'ın intihar ettiği haberi herkesi şoke etmişti. Müge Anlı canlı yayında konuyla ilgili açıklama yaptı.

Müge Anlı açıklamasında şunları söyledi: "Dün çok üzücü bir haber aldım. Hepimiz onu çok sevmiştik. Buradan gittikten sonra eşiyle barışma çabalarını sürdürmüş ama ret cevabı almış. Çocuğunu ablasına bırakıp hayatına son vermiş. Geçen haberler de evde ölü olarak bulunuyor ama soruşturmalar sürüyor. Biz onu bugün İstanbul'a bekliyorduk onunla bugün Zahide Yetiş'in programında birlikte mutfağa girecektik. Sanırım tüm amacını bu evliliğe bağlamış. Giderken morali gayet yerindeydi. Ailesi de 'Seni yeniden evlendiririz' demiş. Biz burada kalması için de ısrar ettik. Burada yerlere yatınca biz ona bir psikiyatriden destek al demiştik ama kabul etmedi."

EŞİ ÖLÜMÜNDEN SONRA BAKIN NE DEMİŞ

Müge Anlı eşinin ölümünden sonra aileyi arayarak söyledi sözleri de canlı yayında açıkladı. Anlı açıklamasında "Serkan çok iyi kalpli bir çocuk ben onu çok sevdim. Eşi, aileyi arayıp 'Maaşı da ben alacağım çocuğu da size bırakacağım' demiş. Benim annem de ilk bunu söylemişti. Çok üzüldüm Allah rahmet eylesin" dedi.

Serkan Kıyak'ın pideciye kaçan eşinin bu sözleri herkesi şoke etti.

Abisinin ölümüyle yıkılan kardeş Ayşe Şenol ise "Çok üzgünüz, abim en sonra 'çocuğum için yaşayacağım' dedi. Çocuğu dün onun ninnisiyle uyudu. Zehra'ya çocuğu vermeyeceğiz. Velayet konusunda bize yardımcı olur musunuz?" dedi.



