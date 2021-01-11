Müge Anlı'dan son dakika Ümitcan Uygun açıklaması

Müge Anlı'da gündeme gelen Aleyna Çakır'ın şüpheli ölümünde adli tıp raporu ortaya çıkmış ve Müge Anlı ise bu rapordan tatmin olmamıştı.

Aleyna Çakır'ın tırnak arasında çıkan DNA için neden Ümitcan Uygun'dan örnek alınmadığı sorulmuş ve bu gündem olmuştu.

Ümitcan Uygun hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan flaş açıklama gelmişti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı otopside bulunan DNA örneklerinin şüpheli Ümitcan Uygun’un DNA örnekleri ile karşılaştırılmasına karar verdi.

Bu haberin ardından Müge Anlı yeni bir açıklama yaptı. Savcılığının kararını okuyarak "Ak koyun kara koyun o zaman belli olacak" dedi ve bu gündeme dair noktayı koydu.



