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Müge Anlı'dan TikTok yorumu: Kimse benim evime gelip kocamla...

05.10.2022 14:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ekranların en dikkat çeken isimlerinden olan Müge Anlı canlı yayında yaptığı yorumlarla da dikkat çekiyor. Kısa süre önce İstanbul Asayiş Şube Müdürü Şinasi Yüzbaşıoğlu ile evlenen Anlı yayın sırasında yaşanan bir olayı işlerken ilginç bir yorumda bulunarak yine sosyal medyada adından söz ettirdi.

Müge Anlı'dan TikTok yorumu: Kimse benim evime gelip kocamla...

Müge Anlı son canlı yayınında konuklardan Doğukan ve Melisa isimli çiftin yaşadıklarını ele aldı. Doğukan isimli adamın TikTok'ta çektiği videoyu gören Müge Anlı yine bomba bir yorumla adından söz ettirdi.

Eşinin kendisini aldattığını iddia eden Melisa isimli kadın TikTok'taki görüntülerden sonra evliliğini bitirdi.

Kendini savunan adam pek de yayında kimseyi ikna edemedi. Müge Anlı da TikTok videosunu gördükten sonra "Ben hiç kabul etmem" deyip Doğukan isimli adama çıkıştı.

MÜGE ANLI'DAN BOMBA YORUM

Kendini savunan adama "Kimse benim evime gelip kocamla böyle TikTok'lar çekmesin. Hiç tavsiye etmem" diyen Müge Anlı'nın sözleri sosyal medyaya damga vurdu.

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Geçtiğimiz haziran ayında İstanbul Asayiş Şube Müdürü Şinasi Yüzbaşıoğlu ile evlenen Anlı düğün sonrası sosyal medyada tek bir fotoğraf dahi paylaşmadı.

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