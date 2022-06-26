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'Müge Anlı evlendi' iddiası! Zuhal Topal'ın paylaşımı Müge Anlı'nın düğününden mi?

26.06.2022 14:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Canlı yayında Sinaşi Yüzbaşıoğlu ile evleneceğini açıklayan Müge Anlı'nın 25 Haziran Cumartesi günü evleneceği iddia edilmişti. Herkes Müge Anlı ve müstakbel eşinden düğün fotoğrafı beklerken Zuhal Olcay'ın pozu sosyal medyayı salladı. Herkes Olcay'ın paylaşımının düğünden olduğunu iddia etti. Ancak taraflardan konuya dair açıklama gelmedi.

'Müge Anlı evlendi' iddiası! Zuhal Topal'ın paylaşımı Müge Anlı'nın düğününden mi?

Müge Anlı'nın Şinasi Yüzbaşıoğlu ile evleneceğini açıklaması üzerine detaylar merak konusu oldu. Müge Anlı'nın düğününün 25 Haziran 2022 Cumartesi günü olduğu iddia edildi.

Müge Anlı'nın geçtiğimiz hafta sonu kına gecesi organize ettiği ve geceye Zahide Yetiş, Zuhal Topal ve Şebnem Bursalı gibi sınırlı sayıda dostunun katıldığı söylentisi gündem oldu.

Ekran Alıntısı

Müge Anlı ve Sinaşi Yüzbaşıoğlu'nun düğünü olduğu söylentileri sosyal medyada sürerken Zuhal Topal'dan bir paylaşım geldi.

Zuhal Topal'ın yaptığı paylaşımı görenler "Düğünden paylaştı" yorumlarından bulundu.

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Zuhal Topal paylaşımına ise "Çok özel biri ve bizim için çok özel bir geceydi" dedi.

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Topal'ın paylaşımının Müge Anlı'nın düğününden olup olmadığı ise henüz bilinmiyor.

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Müge Anlı Zuhal Topal Müge Anlı ile Tatlı Sert
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