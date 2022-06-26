'Müge Anlı evlendi' iddiası! Zuhal Topal'ın paylaşımı Müge Anlı'nın düğününden mi?

Müge Anlı'nın Şinasi Yüzbaşıoğlu ile evleneceğini açıklaması üzerine detaylar merak konusu oldu. Müge Anlı'nın düğününün 25 Haziran 2022 Cumartesi günü olduğu iddia edildi.

Müge Anlı'nın geçtiğimiz hafta sonu kına gecesi organize ettiği ve geceye Zahide Yetiş, Zuhal Topal ve Şebnem Bursalı gibi sınırlı sayıda dostunun katıldığı söylentisi gündem oldu.

Müge Anlı ve Sinaşi Yüzbaşıoğlu'nun düğünü olduğu söylentileri sosyal medyada sürerken Zuhal Topal'dan bir paylaşım geldi.

Zuhal Topal'ın yaptığı paylaşımı görenler "Düğünden paylaştı" yorumlarından bulundu.

Zuhal Topal paylaşımına ise "Çok özel biri ve bizim için çok özel bir geceydi" dedi.

Topal'ın paylaşımının Müge Anlı'nın düğününden olup olmadığı ise henüz bilinmiyor.

