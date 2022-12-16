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Müge Anlı Ezel Bayraktar kimdir? Ezel Bayraktar hangi dizide oynadı? Müge Anlı Ezel olayı tüm gelişmeleri...

16.12.2022 13:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında işlenen Ezel olayı sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Kullanıcılar ve seyirciler Ezel olayının ne olduğunu baştan sona öğrenmek istiyor. Asıl adı Ömer olan ancak oyunculuk sevdasıyla adını 'Ezel' olarak değiştiren Ezel Bayraktar, yengesinin kanser tedavisi için biriktirdiği 300 bin TL'yi izinsiz harcadı. İşte Müge Anlı Ezel olayı tüm gelişmeleri...

Müge Anlı Ezel Bayraktar kimdir? Ezel Bayraktar hangi dizide oynadı? Müge Anlı Ezel olayı tüm gelişmeleri...

Müge Anlı ile Tatlı Sert programındaki Ezel olay, sosyal medyada gündem olmaya devam ediyor. Oyuncu olma hayaliyle ailesini terk eden, asıl adı Ömer olan Ezel Bayraktar, mahkemeye başvurarak adını değiştirdi. Peki Müge Anlı Ezel Bayraktar kimdir? Ezel Bayraktar hangi dizide oynadı? İşte Müge Anlı Ezel olayı tüm gelişmeleri...

MÜGE ANLI EZEL OLAYI

Ömercan Aslanhan 5 ay önce Adana'dan ayrıldı. Ömercan, kanser hastası yengesinin tedavisi için evi satarak elde edilen 300 bin TL'yi de yanında götürdü. Oyuncu olma hayali kuran Ömercan Aslanhan, Kenan İmirzalıoğlu'nun canlandırdığı Ezel Bayraktar karakterine hayran olduğu için mahkemeye başvurarak adını 'Ezel Bayraktar' olarak değiştirdi.

Müge Anlı Ezel Bayraktar kimdir? Ezel Bayraktar hangi dizide oynadı? Müge Anlı Ezel olayı tüm gelişmeleri...

Ezel Bayraktar'ın ağabeyi Mehmet Aslanhan ve yengesi Tuğba Aslanhan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvurdu.

Programa çıkan Ezel Bayraktar, "Parayı kendi rızalarıyla verdiler. Çalmadım. Elime geçince öderim." diyerek çalma iddialarını reddetti.

Programda Ezel Bayraktar'a bir çiftçiden ve turşucudan iş teklifi geldi. Ancak Ezel Bayraktar, yengesinin ameliyat parasını ödeyebilmesi için aldığı iş tekliflerini kabul etmedi. Bayraktar çalışacağını ve yengesi ile ağabeyine olan borcunu 'gece gündüz çalışarak' ödeyeceğini söyledi.

EZEL BAYRAKTAR KAÇ YAŞINDA?

1998 Aralık doğumlu Ezel Bayraktar 24 yaşındadır. Gaziantepli olan Ezel Bayraktar Yalnız Kurt dizisinde geçici olarak rol aldı.


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