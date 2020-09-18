Müge Anlı, Gülay Uygun'un ölümüne ne dedi? Aleyna Çakır olayının peşini bırakacak mı? Ümit Can Uygun tutuklanacak mı?

Aleyna Çakır'ın evinde banyoda asılı olarak bulunmasının ardından olayın intihar değil cinayet olduğunu belirten ailesi, Müge Anllı'ya başvurmuştu. Haftalardır Müge Anlı'nın takip ettiği olayda görgü tanıkları canlı yayına bağlanarak, bildiklerini paylaşıyordu. Aleyna Çakır'ın sevgilisi Ümit Can Uygun tarafından öldürüldüğünü düşünen birçok görgü tanığı aynı zamanda savcılığa ifade de verdi. Olaylar araştırılırken bir görgü tanığının, Ümitcan Uygun'un annesi Gülay Uygun hakkında söylediği ifadeler herkesi şok etmişti. Gülay Uygun'un ölüm nedeni nedir? Peki Gülay Uygun neden intihar etti? GÜLAY UYGUN NEDEN İNTİHAR ETTİ? Ankara'da Aleyna Çakır'ın intihar ettiği iddiasıyla başlayan olayın ardından, Aleyna Çakır ismini kullanan Sema Esen'in erkek arkadaşı Ümit Can Uygun tarafından öldürüldüğü şüpheleri vardı. Müge Anlı'nın programına başvuran Aleyna Çakır'ın ailesi olayın araştırılmasını istiyordu. Programa katılan görgü tanıkları, olayın aydınlatılması için gördüklerini aktarmaya başladı. Bir görgü tanığının Müge Anlı Canlı yayına bağlanarak, Ümit Can Uygun'un annesi Gülay Uygun'u bir düğünde gördüğünü ve yanında 19 yaşlarında birçok kızın olduğunu, kızların Gülay Uygun'a "yurt anne" dediklerini aktarmıştı. Görgü tanıkları öğretmen olan Gülay Uygun'un, yurtlarda kalan kız öğrencileri kötü yola düşürdüğünü iddia etmişti. Bu olaylardan sonra Gülay Uygun (48) yakın bir akrabasına ait bir evin dağlık alanında başından vurulmuş olarak ölü bulundu.

Aleyna Çakır olayı nedir? Ümit Can Uygun tutuklandı mı? Aleyna Çakır kimdir, katili bulundu mu? Aleyna Çakır olayında son durum nedir? ÜMİTCAN UYGUN'UN ANNESİ GÜLAY UYGUN'UN NASIL ÖLDÜ? Aleyna Çakır olayı ile gündeme gelen Ümit Can Uygun'un annesi Gülay Uygun nasıl öldü araştırılıyor. Ankara Keçiören'de yaşanan olayda Gülay Uygun (48) ilk incelemeye göre bir intihar notu bırakarak yaşamına son verdi. Yakın akrabalarını ziyarete gideceğini söyleyerek evinden ayrılan Gülay Uygun'dan bir daha haber alınmayınca, yakın akrabaları polise haber verdi. Bir süre kayıp öğretmen arandı. Daha sonra Gülay Uygun yakınları tarafından bir akrabasının evine yakın dağlık alanda başından silahla vurulmuş halde bulundu. Gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Gülay Uygun'un öldüğü tespit edildi. Yapılan ilk incelemede ise Gülay Uygun'un intihar ettiği belirlendi. ÜMİT CAN UYGUN ANNESİ HAKKINDA KONUŞTU Annesi Gülay Uygun'un intiharı üzerine oldukça üzülen Ümit Can Uygun, Müge Anlı'nın programında annesi hakkında ortaya atılan ifadelere sert çıktı. Annesinin görgü tanıklarının suçlamalarına dayanamayarak intihar ettiğini açıklayan Ümitcan Uygun, "Ben her zaman sessiz kaldım. Fakat bu saatten sonra sessiz kalamam. Benim annem, sizin suçlamalarınız yüzünden kafasına sıktı. Ben hepsinden şikayetçiyim" dedi.