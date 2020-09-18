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Müge Anlı, Gülay Uygun'un ölümüne ne dedi? Aleyna Çakır olayının peşini bırakacak mı? Ümit Can Uygun tutuklanacak mı?

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2020 08:40 | Son Güncelleme

Aleyna Çakır olayındaki sır perdesini aralamaya çalışan Müge Anlı'nın programında bir görgü tanığının, Ümit Can Uygun'un annesi Gülay Uygun hakkında söylediği bazı ifadelerden sonra intihar haberi geldi. Gülay Uygun yakınlarına ait bir evdeki ormanlık alanda başından vurulmuş olarak bulundu. Gülay Uygun neden öldü, intihar etme nedeni nedir? İşte Gülay Uygun'un intihar etmesine neden olan Müge Anlı'da yaşananlar...

Müge Anlı, Gülay Uygun'un ölümüne ne dedi? Aleyna Çakır olayının peşini bırakacak mı? Ümit Can Uygun tutuklanacak mı?

Aleyna Çakır'ın evinde banyoda asılı olarak bulunmasının ardından olayın intihar değil cinayet olduğunu belirten ailesi, Müge Anllı'ya başvurmuştu. Haftalardır Müge Anlı'nın takip ettiği olayda görgü tanıkları canlı yayına bağlanarak, bildiklerini paylaşıyordu. Aleyna Çakır'ın sevgilisi Ümit Can Uygun tarafından öldürüldüğünü düşünen birçok görgü tanığı aynı zamanda savcılığa ifade de verdi. Olaylar araştırılırken bir görgü tanığının, Ümitcan Uygun'un annesi Gülay Uygun hakkında söylediği ifadeler herkesi şok etmişti. Gülay Uygun'un ölüm nedeni nedir? Peki Gülay Uygun neden intihar etti?

GÜLAY UYGUN NEDEN İNTİHAR ETTİ?

Ankara'da Aleyna Çakır'ın intihar ettiği iddiasıyla başlayan olayın ardından, Aleyna Çakır ismini kullanan Sema Esen'in erkek arkadaşı Ümit Can Uygun tarafından öldürüldüğü şüpheleri vardı. Müge Anlı'nın programına başvuran Aleyna Çakır'ın ailesi olayın araştırılmasını istiyordu. Programa katılan görgü tanıkları, olayın aydınlatılması için gördüklerini aktarmaya başladı. Bir görgü tanığının Müge Anlı Canlı yayına bağlanarak, Ümit Can Uygun'un annesi Gülay Uygun'u bir düğünde gördüğünü ve yanında 19 yaşlarında birçok kızın olduğunu, kızların Gülay Uygun'a "yurt anne" dediklerini aktarmıştı. Görgü tanıkları öğretmen olan Gülay Uygun'un, yurtlarda kalan kız öğrencileri kötü yola düşürdüğünü iddia etmişti. Bu olaylardan sonra Gülay Uygun (48) yakın bir akrabasına ait bir evin dağlık alanında başından vurulmuş olarak ölü bulundu.

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ÜMİTCAN UYGUN'UN ANNESİ GÜLAY UYGUN'UN NASIL ÖLDÜ?

Aleyna Çakır olayı ile gündeme gelen Ümit Can Uygun'un annesi Gülay Uygun nasıl öldü araştırılıyor. Ankara Keçiören'de yaşanan olayda Gülay Uygun (48) ilk incelemeye göre bir intihar notu bırakarak yaşamına son verdi. Yakın akrabalarını ziyarete gideceğini söyleyerek evinden ayrılan Gülay Uygun'dan bir daha haber alınmayınca, yakın akrabaları polise haber verdi. Bir süre kayıp öğretmen arandı. Daha sonra Gülay Uygun yakınları tarafından bir akrabasının evine yakın dağlık alanda başından silahla vurulmuş halde bulundu. Gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Gülay Uygun'un öldüğü tespit edildi. Yapılan ilk incelemede ise Gülay Uygun'un intihar ettiği belirlendi.

ÜMİT CAN UYGUN ANNESİ HAKKINDA KONUŞTU

Annesi Gülay Uygun'un intiharı üzerine oldukça üzülen Ümit Can Uygun, Müge Anlı'nın programında annesi hakkında ortaya atılan ifadelere sert çıktı. Annesinin görgü tanıklarının suçlamalarına dayanamayarak intihar ettiğini açıklayan Ümitcan Uygun, "Ben her zaman sessiz kaldım. Fakat bu saatten sonra sessiz kalamam. Benim annem, sizin suçlamalarınız yüzünden kafasına sıktı. Ben hepsinden şikayetçiyim" dedi.

GÜLAY UYGUN'UN İNTİHAR MEKTUBUNDA NE YAZIYOR?

Olayın duyulmasının ardından Gülay Uygun'un intihar etmeden önce bir intihar notu bıraktığı açıklandı. Peki Gülay Uygun'un intihar mektubunda ne yazıyor? Gülay Uygun'un intihar mektubu bıraktığını söyleyen Uygun ailesinin avukatı Çağatay Cengiz, masum bir kadına iftira atıldığını belirterek şunları söyledi; "Bazı medya maymunları, bu aileyi yok etmek için çeşitli tiyatroları yapmışlardır. Masum bir kadına atılan iftiradır. O kadın, bu iftirayı kendine yedirememiştir. Biz süreci yargı çerçevesinde takip edeceğiz. Gülay Uygun, intihar mektubu da bırakmıştır. Ne olacak şimdi, nasıl geri gelecek Gülay" ifadelerini kullandı.

MÜGE ANLI: "BU İŞİN PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIM"

Yeni programına bugün başlayan Müge Anlı, Gülay Uygun'un ölümünün ardından çok üzgün olduğunu belirterek, böyle bir soruşturma yüzünden intihar etmesini mantıklı bulmadığını açıkladı. Müge Anlı, Gülay Uygun'un ölümü üzerine olayların peşini bırakmayacağını açıklayarak, Aleyna Çakır'ın ölümünün aydınlatmak için elinden geleni yapacağını açıkladı. Müge Anlı, Gülay Uygun'un ölümünü, Aleyna Çakır olayının peşini bırakması için yapılabileceğini de açıkladı.

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