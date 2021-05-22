Müge Anlı hakkında az bilinen o gerçek! Bakın hangi bölümde yüksek lisans yapmış...

48 yaşında olan başarılı sunucu Müge Anlı, ilk olarak magazin programları ile kariyerine başlamış. 1999 yılında yaptığı evlilikten bir kız çocuğu olan Anlı, daha sonra Burak Akdağ ile olan evliliğini sonlandırmıştır.

MÜGE ANLI’NIN ÇOK KONUŞULAN KARİYERİ

19 Aralık 1973 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelen Müge Anlı, Marmara Üniversitesi’nde İletişim Fakültesini bitirmiştir.

Buradan mezun olduktan sonra ise yüksek lisans için Kadir Has Üniversitesi’ne başvurmuş ve burada da Hukuk bölümü üzerine aldığı eğitimi tamamlamıştır.

Anlı, sunuculuk ve televizyonculuk kariyerine ilk olarak Kanal D ekranlarında başlamıştır. Burada magazin dünyasının önemli isimlerinden biri olan Şenay Düdek ile beraber “Dobra Dobra” programını yapmıştır. Beğeni toplayan programın ikinci sezonunu ise yine önemli isimler arasında bulunan Pakize Suda ile tamamlamıştır.

Sunuculuktan keyif alan ve bu işi farklı alanlara taşımak isteyen Müge Anlı, ATV ekranlarında sunuculuğunu üstlendiği “Müge Anlı ile Tatlı Sert” programını hayata geçirmiştir.