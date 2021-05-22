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Müge Anlı hakkında az bilinen o gerçek! Bakın hangi bölümde yüksek lisans yapmış...

22.05.2021 11:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uzun yıllardır farklı kanallarda yaptığı programlar ile birçok olayın çözülmesinde ve insanların sevdiklerine kavuşmasında rol oynayan Müge Anlı, son zamanlarda gittikçe daha da tanınır hale gelmeye başladı. Düzenlediği kampanyalar ve yaptığı bağışlarla adından söz ettiren Müge Anlı bakın hangi konuda yüksek lisans yapmış.

Müge Anlı hakkında az bilinen o gerçek! Bakın hangi bölümde yüksek lisans yapmış...

48 yaşında olan başarılı sunucu Müge Anlı, ilk olarak magazin programları ile kariyerine başlamış. 1999 yılında yaptığı evlilikten bir kız çocuğu olan Anlı, daha sonra Burak Akdağ ile olan evliliğini sonlandırmıştır.

MÜGE ANLI’NIN ÇOK KONUŞULAN KARİYERİ
19 Aralık 1973 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelen Müge Anlı, Marmara Üniversitesi’nde İletişim Fakültesini bitirmiştir.

Buradan mezun olduktan sonra ise yüksek lisans için Kadir Has Üniversitesi’ne başvurmuş ve burada da Hukuk bölümü üzerine aldığı eğitimi tamamlamıştır.

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Anlı, sunuculuk ve televizyonculuk kariyerine ilk olarak Kanal D ekranlarında başlamıştır. Burada magazin dünyasının önemli isimlerinden biri olan Şenay Düdek ile beraber “Dobra Dobra” programını yapmıştır. Beğeni toplayan programın ikinci sezonunu ise yine önemli isimler arasında bulunan Pakize Suda ile tamamlamıştır.

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Sunuculuktan keyif alan ve bu işi farklı alanlara taşımak isteyen Müge Anlı, ATV ekranlarında sunuculuğunu üstlendiği “Müge Anlı ile Tatlı Sert” programını hayata geçirmiştir.

Programda hukuk üzerine aldığı eğitimin de yardımıyla birçok konuyu çözüme kavuşturan Anlı, ülkemizde kendi ismini milyonlarca insana duyurmayı başarmıştır.

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Faili meçhul cinayetleri, kayıpları ve sevdiklerini arayan insanların sorunlarına kurduğu ekip ile çözüm arayan ve birçok davanın da çözüme kavuşmasında büyük katkısı olan Müge Anlı, yaptığı sosyal yardım projeleri ile de adından sıklıkla söz ettiriyor.

Müge Anlı, 1999 yılında evlendiği Burak Akdağ ile yollarını 2008 yılında ayırmıştır. Anlı’nın bu evlilikten Lidya Müge adında bir kız çocuğu vardır.

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Marmara Üniversitesi Müge Anlı Müge Anlı ile Tatlı Sert
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