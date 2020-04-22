'Müge Anlı hamile' diyen eski eşten yeni açıklama!

Atv'de ekrana gelen Müge Anlı ile Tatlı Sert programının sunucusu Müge Anlı'nın eski eşi Burhan Akdağ, ünlü sunucunun evli bir erkekten hamile olduğunu ve bu sebepten programın bittiğini iddia etmişti.

İddiaların ardından Müge Anlı'nın avukatı yalanlamada bulunmuş, iddialar hakkında dava açılacağını açıklamıştı.

Müge Anlı ile 2008 yılında boşanan Burhan Akdağ, yeni açıklamalarda bulundu. Akdağ, Müge Anlı için "Hamile olabilir, olmayabilir. Buna kimse karışamaz. Eğer hamile ise kızımın adına sevinirim bir kardeşi olacağı için. Onun dışında beni hiç ama hiç enterese etmiyor. Çok mutlu ve çok iyi giden bir evliliğim var" dedi.

Burhan Akdağ, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:





