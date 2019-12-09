MAGAZİN

Müge Anlı için şarkı besteledi!

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.12.2019 12:13 | Son Güncelleme

Karadenizli ses sanatçısı Yasin Aydın, “Müge Anlı” ismini verdiği bir şarkı yazıp besteledi.

Araştırmacı-Gazeteci Müge Anlı, kendi adına yazılan şarkının klibini bugün canlı yayında izleyenleriyle paylaştı.

Şarkıya duyduğu beğeniyi dile getiren Anlı; “Yasin, arkadaşlarını al gel stüdyomuza. Sizi canlı canlı dinleyelim bekliyorum” dedi.

PARTNER Gerçek gibi dursa da... Bu yöntem sanal alemi ikiye böldü Gerçek gibi dursa da... Bu yöntem sanal alemi ikiye böldü
Star Trek'in Odo'su hayatını kaybettiStar Trek'in Odo'su hayatını kaybetti
Türkiye dereceye giremedi! İşte Kainat GüzeliTürkiye dereceye giremedi! İşte Kainat Güzeli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
müge anlı şarkı

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

'Ne kadar iğrenç bir şey ben utanıyorum'

'Ne kadar iğrenç bir şey ben utanıyorum'

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

'Daha çok gençsiniz Recep bey...'

'Daha çok gençsiniz Recep bey...'

Hamdi Alkan'ın kızından iddialı paylaşım

Hamdi Alkan'ın kızından iddialı paylaşım

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ece Seçkin yılbaşında Çeşme’de sahne alacak

Ece Seçkin yılbaşında Çeşme’de sahne alacak

Çöpler ayrıştı, Haluk Levent Üsküdar’da gençlerle buluştu

Çöpler ayrıştı, Haluk Levent Üsküdar’da gençlerle buluştu

Ünlü oyuncu Maitland Ward yetişkin filmi yıldızı oldu!

Ünlü oyuncu yetişkin filmi yıldızı oldu!

Antalya'da yıldızlı yılbaşı

Antalya'da yıldızlı yılbaşı

Deniz Akkaya'dan küvet pozu sonrası yatak pozu

Küvet pozu sonrası yatak pozu

Okan Kurt’un Tuzla-Galatasaray maçındaki görüntüsü sosyal medyada gündem oldu!

Tuzla-Galatasaray maçına damga vuran dil!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.