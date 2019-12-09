Müge Anlı için şarkı besteledi!

Ara\u015ft\u0131rmac\u0131-Gazeteci M\u00fcge Anl\u0131, kendi ad\u0131na yaz\u0131lan \u015fark\u0131n\u0131n klibini bug\u00fcn canl\u0131 yay\u0131nda izleyenleriyle payla\u015ft\u0131.\n\u015eark\u0131ya duydu\u011fu be\u011feniyi dile getiren Anl\u0131; \u201cYasin, arkada\u015flar\u0131n\u0131 al gel st\u00fcdyomuza. Sizi canl\u0131 canl\u0131 dinleyelim bekliyorum\u201d dedi.PARTNER Ger\u00e7ek gibi dursa da... Bu y\u00f6ntem sanal alemi ikiye b\u00f6ld\u00fcStar Trek'in Odo'su hayat\u0131n\u0131 kaybettiT\u00fcrkiye dereceye giremedi! \u0130\u015fte Kainat G\u00fczeli
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