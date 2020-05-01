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  4. Müge Anlı ile Tatlı Sert ne zaman başlayacak? Müge Anlı ekranlara döneceği tarihi açıkladı

Müge Anlı ile Tatlı Sert ne zaman başlayacak? Müge Anlı ekranlara döneceği tarihi açıkladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.05.2020 20:50 | Son Güncelleme

Koronavirüs salgını nedeniyle ATV'deki programı yayından kaldırılan Müge Anlı’dan konuya ilişkin açıklama geldi. Anlı, "Şartların elverişli olması durumunda büyük bir fedakarlık göstererek Ramazan Bayramı'ndan sonra programa başlayacağım" dedi.

Müge Anlı ile Tatlı Sert ne zaman başlayacak? Müge Anlı ekranlara döneceği tarihi açıkladı

Müge Anlı ile Tatlı Sert programının yayından kaldırıldığı haberleri ile gündeme gelen Müge Anlı'dan açıklama geldi.

"YAYINDAN KALKMASINA ŞAŞIRANLARA ŞAŞIRIYORUM"

Yüksel Aytuğ'a konuşan Müge Anlı, "Programın yayından kaldırılmasına şaşıranlara şaşırıyorum. Ülkede şehirlerarası ulaşım yok, sokağa çıkma yasakları var. Müthiş tedbirler alındı. Benim stüdyoma her gün Türkiye'nin her yerinden 50 kişinin girip çıkması lazım. Ben oradaki ileri yaşta olan danışmanlarımı bile kullanamıyorum sokağa çıkma yasağından dolayı. Ben tek başıma orada çıkıp ne yapacağım. Benim programlarım öyle video konferanslarla, uzaktan yapılabilecek bir program değil ki" dedi.

"RAMAZAN BAYRAMI SONRASI PROGRAMA BAŞLAYACAĞIM"

Büyük bir fedakarlık göstererek salgının ilk günlerinde yapıma devam ettiğini dile getiren Anlı, "İzleyicilerimle salgının ilk günlerinde buluşmaya devam ettim. Ta ki programı gerçekleştirme olanağı kalmayana kadar. Hangi dizi, hangi program kaldı ki televizyonda ben Müge Anlı'yı devam ettirebileyim. Buna imkan var mı? Direnebildiğimiz yere kadar direnip programı sona erdirmek zorundaydık. Bundan daha doğal bir şey olabilir mi? Ramazan Bayramı'ndan sonra durum elverişli olursa, tedbirler biraz gevşetilirse o zaman tabi ki sosyal mesafe kurallarına uyarak bütün fedakarlığımla bu programa başlayacağım" ifadelerini kullandı.

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Okuyucu Yorumları 55 yorum
kalksın yeterrrr....
fedakarlık yapacakmış kapat git programı bırakda fedakarlık olup olmadığına biz karar verelim azıcık mütevazı ol danışmanı kullanmak ne demek
bir de şu kadını izleyenler, prim yaptıranlar var yazik
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