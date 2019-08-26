Müge Anlı ile Tatlı Sert ne zaman başlıyor? İşte Müge Anlı yeni sezon yayın tarihi

Müge Anlı ile Tatlı Sert programı için izleyicilerin heyecanlı bekleyişi devam ediyordu. 21 Haziran Cuma günü yayınlanan programla Müge Anlı ile Tatlı Sert sezon finalini yapmıştı. Müge Anlı ise yaz boyunca Güven Bana yarışmasıyla ekranlarda olmuştu.

MÜGE ANLI YENİ SEZONU AÇIYOR

Ekranların ilgiyle takip edilen gündüz kuşağı programı Müge Anlı ile Tatlı Sert programının yeni sezonu 2 Eylül Pazartesi günü başlıyor.

ATV'de sabah kuşağında yayınlanan kayıp kişilerin arandığı, işleyeni belli olmayan veya işleyenin bulunamadığı cinayetlerin aydınlatılmaya çalışıldığı Müge Anlı ve beraberindeki Psikiyatrist Prof. Dr. Arif Verimli ile avukat Rahmi Özkan'ın da yer aldığı, Müge Anlı ile Tatlı Sert, 2 Eylül'den itibaren hafta içi her gün ekranda olacak.



