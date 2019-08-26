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Müge Anlı ile Tatlı Sert ne zaman başlıyor? İşte Müge Anlı yeni sezon yayın tarihi

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.08.2019 02:18 | Son Güncelleme

ATV ekranlarının fenomen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert, yeni sezonu yakında açıyor. Müge Anlı'nın programının yeni sezon yayın tarihi ATV tarafından açıklandı. Yaz boyunca ATV'de yayınlanan Güven Bana yarışmasını sunan Müge Anlı, kendi programı için de çalışmalara başladı. Peki Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni bölümler ne zaman başlıyor?

Müge Anlı ile Tatlı Sert ne zaman başlıyor? İşte Müge Anlı yeni sezon yayın tarihi

Müge Anlı ile Tatlı Sert programı için izleyicilerin heyecanlı bekleyişi devam ediyordu. 21 Haziran Cuma günü yayınlanan programla Müge Anlı ile Tatlı Sert sezon finalini yapmıştı. Müge Anlı ise yaz boyunca Güven Bana yarışmasıyla ekranlarda olmuştu.

MÜGE ANLI YENİ SEZONU AÇIYOR
Ekranların ilgiyle takip edilen gündüz kuşağı programı Müge Anlı ile Tatlı Sert programının yeni sezonu 2 Eylül Pazartesi günü başlıyor.

ATV'de sabah kuşağında yayınlanan kayıp kişilerin arandığı, işleyeni belli olmayan veya işleyenin bulunamadığı cinayetlerin aydınlatılmaya çalışıldığı Müge Anlı ve beraberindeki Psikiyatrist Prof. Dr. Arif Verimli ile avukat Rahmi Özkan'ın da yer aldığı, Müge Anlı ile Tatlı Sert, 2 Eylül'den itibaren hafta içi her gün ekranda olacak.

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