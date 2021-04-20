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Müge Anlı, Instagram hesabından halk oyunları oynadığı videosunu yayınladı

20.04.2021 12:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yıllardır izleyicilerinin övgüsünü toplayan deneyimli sunucu, geçtiğimiz günlerde Instagram hesabı açmıştı. Kısa sürede 1,5 milyon takipçiye ulaşan Müge Anlı, birkaç gün önce türkü söylediği bir video yayınlamıştı. Müge Anlı, bu sefer halk oyunları oynadığı anları paylaştı. Ünlü ismin "Çok özledim" notuyla yayınladığı videoda kısa sürede 1 milyondan fazla izlendi.

Atv ekranlarının vazgeçilmez ismi Müge Anlı, hayranlarından gelen ısrarlara dayanamayıp Instagram hesabı açmıştı. Geçtiğimiz günlerde canlı yayında sevenlerinin desteğini beklediğini söyleyen Müge Anlı'nın takipçi sayısı dakikalar içinde 1 milyonu aştı.

"PANDEMİDEN SONRA HALK OYUNLARINA DÖNECEĞİM"

3 gün önce türkü söylediği anları yayınlayan Müge Anlı, bu sefer de perşembe gününü bekleyemeden geçmişten bir videosunu yayınladı. Halk oyunları oynadığı anları yayınlayan ünlü isim paylaşıma, "Gün #tbt günü değil ama... Pandemi sonrası yapılacaklar listemin en başında yine halk oyunlarına dönmek var. Çok özledim" notunu ekledi.

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Müge Anlı'nın oyun videosu saatler içinde 1,3 milyon görüntülenmeye ulaştı. Anlı'nın türkü söylediği video da 3 gün içinde 2,6 milyon görüntülenmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Müge Anlı Instagram
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