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Müge Anlı itiraf etti kızı Lidya’ya mesaj atmış! ‘Üfürükçü’nün 33 yaş küçük kıza ortalığı ayağa kaldıran teklifinden sonra… ‘300 euroya cennet vaadi’

20.01.2023 14:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Müge Anlı'da 51 yaşındaki üfürükçü Süleyman ile 18 yaşındaki Hilal gündem oldu. Yayının sonlarına doğru polis ekipleri tarafından stüdyodan alınan ikiliyle ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Üfürükçü Süleyman'a dair ortaya atılan iddialar akıllara durgunluk verdi. Bir kişi, kendisine 300 euro karşılığında cennet vaadinde bulunduğunu söyledi. Müge Anlı da itirafta bulundu. Anlı, Hilal'in annesinin geldiği ilk gün kızı Lidya'ya mesaj attığını ve 'Sakın böyle bir adama kaçma' dediğini söyledi.

Müge Anlı itiraf etti kızı Lidya’ya mesaj atmış! ‘Üfürükçü’nün 33 yaş küçük kıza ortalığı ayağa kaldıran teklifinden sonra… ‘300 euroya cennet vaadi’

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında günlerdir 51 yaşındaki üfürükçü Süleyman ile kendisinden 33 yaş küçük Hilal konuşuluyor. Özellikle Süleyman’ın canlı yayında Hilal’e evlenme teklif etmesi ortalığı karıştırmıştı. Hakkında akılalmaz iddiaların gündeme geldiği sözde terapist ve üfürükçü Süleyman’la ilgili önemli bir gelişme yaşanmıştı. Dünkü yayının sonlarına doğru polis ekipleri, Hilal’i adli tıp kurumu doktoruna, üfürükçü Süleyman’ı ise emniyete götürmek üzerine gelip, ikiliyi stüdyodan çıkarmıştı. O anlarda Hilal’in Süleyman’ı bırakmak istememesi dikkat çekmişti. ATV ekranlarında yayınlanan yeni programda üfürükçüyle ilgili çok çarpıcı iddialar ortaya atıldı.

MÜGE ANLI İTİRAF ETTİ! “İLK GÜN GELDİLER YA… LİDYA’YA MESAJ ATTIM”

Müge Anlı programa gelen Hilal’in annesi ve babasının getirdiği çiçekle çikolataya teşekkür etti. Ardından ‘üfürükçü’ ile ilgili yaşananlardan sonra kendisiyle alakalı bir detayı anlattı.

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Müge Anlı “Allah hepimizin evladını korusun. Peki ben ne yapıyorum… İlk gün geldiler ya… Lidya’ya mesaj attım. ‘Bana bak sakın böyle bir adama kaçıp… Beni bilmem ne etme’ dedim. Şimdi onu yayında söylemeyeyim de kötü örnek olmasın. Gülüyor ‘Hahaha anne çok alemsin’ falan filan yazıyor. Ben her şeyde çocuğa yazıyorum ‘Bana bak sakın şöyle yapma’ diye. Çocuk orada okulda, izlemiyor da programı. Ne diyor bu kadın diyordur ama eminim her birimiz kendi evladımızın yerine koyarak zaten sizin evladınıza yardım etmek, yardımcı olunmasını dilemek istedik. Çünkü sizin evladınız bizim evladımız. Bugün size, yarın bir başkasına. Bunlar bizim evlatlarımız ve yaşları çok küçük. Bunu ancak bu dönemde anlayabilirsin. Orada bir çocuk var, o çocuk aşık olduğunu düşünüyor, aşkı için her şeyi göze alıyor. Ama karşısında o işleri çoktan bırakmış ve görüyoruz kendisine asistan ilan ettiği ve kandırdığı bir çocuk var. Dün de röportaj yaptık, kız da işin içinde. 17 yaşındaki bir çocuğu nereye çeksen oraya gider.” şeklinde konuştu.

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"300 EUROYA CENNET VAADİ"

Öte yandan ‘üfürükçü’ olarak geçen Süleyman’la alakalı programa gelen ihbar ve iddiaların da ardı arkası kesilmedi. Özellikle bir kişinin yayına bağlanan telefonda anlattıkları şoke etti. Müge Anlı iddiaların ‘300 euro karşılığında sana cenneti garantilerim dedi’ şeklinde olduğunu söyledi.

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Telefondaki kişi “Benim kız arkadaşımla bende büyü olduğunu söylüyor. Sonra kız arkadaşımı arıyor diyor ki bir bardak su koy diyor. 15 dakika sonra tekrar ara dedi. Ben de diğer hatta dinliyorum onu. Sonra sürekli aradım bunu. Telefonunu açmadı. Meşgul ama çevrimiçi. Sonrasında açtığında dedi ki siz lanetlenmişsiniz Allah tarafından dedi. Biz lanetliymişiz. Önce namaz kılacaksınız, dua edeceksiniz dedi, biz de bu laneti üzerinizden kaldıracağız. İnşallah Allah size cenneti nail edecek dedi. Ben dinledim sadece sonra dedim ki lanetli olduğumu bana kanıtla, sana 300 euro değil 600 euro verelim dedim. Kim sana bunu dedi dedim. Bana öyle söylüyorlar, lanetli olduğunuzu söylüyorlar dedi. Tabiriyle ben onu rezil ettim. 24 Ağustos’ta konuştuk onunla. Keşke orada olsaydı da konuşsaydım onunla. Sülalem bu yüzden lanetliyiz diye benimle görüşmüyor. Bu hoca yüzünden görüşmeme kararı aldılar. Şimdi görsünler kimin lanetli olduğunu. Herkes şikayet etsin. Bu adam şarlatanlık yaparak bizleri zedeliyor.” ifadelerini kullandı. Telefondaki kişi gülerek ‘300 euro verseydim lanet kalkıyormuş’ dedi.

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