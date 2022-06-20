Müge Anlı kiminle beraber? Müge Anlı beraber olduğu Şinasi Yüzbaşı ile ne zaman evlenecek, tarih belli mi?

Müge Anlı kiminle beraber? Müge Anlı ve Şinasi Yüzbaşıoğlu günün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. Ünlü isim, bugün canlı olarak ekrana gelen programda evleneceğini duyurdu. Peki Müge Anlı beraber olduğu Şinasi Yüzbaşı ile ne zaman evlenecek, tarih belli mi? Konuya ilişkin ayrıntılar haberimizde...

MÜGE ANLI KİMİNLE BERABER?

Müge Anlı, Şinasi Yüzbaşıoğlu ile beraber olduğunu şu zölerle duyurdu:

"Müstakbel damadınızın adı Şinasi Yüzbaşıoğlu. Kendisi devlet memuru. Çok da saygı duyduğum bir mesleği var. Siz her zaman benim özel yaşamıma saygı duydunuz. Bu kararıma da saygı duyacağınıza, mutluluğum için de edeceğinize eminim."

MÜGE ANLI BERABER OLDUĞIU ŞİNASİ YÜZBAŞI İLE NE ZAMAN EVLENECEK?

Müge Anlı, Şinasi Yüzbaşıoğlu ile evleneceğini duyurdu. Fakat canlı yayında yaptığı açıklamada düğün tarih

ine yer vermedi.

Müge Anlı ve Şinasi Yüzbaşıoğlu'nun evlilik tarihi henüz belli değil.

Müge Anlı ile Şinasi Yüzbaşıoğlu'nun düğün tarihi belli olduğunda haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

ŞİNASİ YÜZBAŞI OĞLU KİMDİR?

Şinasi Yüzbaşıoğlu, 4. sınıf emniyet müdürü olarak İstanbul Asayiş Şube Müdürü olarak görev almaktadır.

Şinasi Yüzbaşıoğlu daha önce Adana'da da aynı görevde bulunmuştur.

