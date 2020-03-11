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Müge Anlı koronavirüs için uyardı! 'Artık karşılıklı olarak anlaşmamız gerekiyor'

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.03.2020 11:59 | Son Güncelleme

Hafta içi her gün Atv ekranında izleyicisi ile buluşan tecrübeli sunucu Müge Anlı, bugün yayın başında koronavirüs hakkında hem uyarıda hem de çağrıda bulundu.

Müge Anlı koronavirüs için uyardı! 'Artık karşılıklı olarak anlaşmamız gerekiyor'

Tüm dünyayı hızla etkisi altına alan ve alarma geçiren koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle toplam 4 bin 300 kişinin öldüğü, 66 bin 581 kişinin iyileştiği belirtildi. Türkiye'de koronavirüs vakası görülmesinin ardından Müge Anlı canlı yayında açıklamada bulundu.

'KARŞILIKLI OLARAK ANLAŞMAMIZ GEREKİYOR

"Biraz karşılıklı olarak sanırım anlaşmamız gerekiyor. Ben de dokunmayı, sarılmayı seviyorum duygularımı bu şekilde ifade etmek üzerrine programlanmış bir yapım var ama bu dönemde birbirimize hiç dokunmaz ve sarılmazsak daha iyi olacak.
Okullardan büyüklere, büyüklerden evdeki yetişkinlere geçiyor bu tip şeyler. İnşallah okullarda da olması.

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'OKULLAR BİR SÜRE TATİL EDİLSİN'

Birçok yerde de okullar tatil edildi dünyada. Şu andaki bütün velilerin ortak dileğini de ben buradan bir veli olarak dile getireyim, okullar bir süre tatil edilsin, en azından şu işler bir durulana kadar. Sağdan soldan çocukları götürdük, devamsızlık oldu olmadı sorunu yaşayana kadar ben önce çocuklarımızın garanti altına alınması taraftarıyım. İhbar hattımıza da çok mesaj geldi Müge Hanım ne olur siz de yayında söyleyin, seslenin diye. Ellerinizi sık sık yıkayın ve kalabalık ortamlara girmemeye özen gösterin. Fazla dokunduğunuz yerleri de ara ara silmeye özen gösterin."

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Anahtar Kelimeler:
müge anlı, koronavirüs, atv,

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