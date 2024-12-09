Müge Anlı "Nihat Hatipoğlu'na sordum" diyerek açıkladı! Programı bu sözlerle açtı

Pantene Altın Kelebek Ödülleri'nde Müge Anlı "Geçtiğimiz yıl bu yarıştan çekildiğimi açıklamıştım. Çok çeşitli sebepleri var ama nedenlerinden biri aralarında sevgili Çağla Şıkel'in de bulunduğu değerleri dostlarımın 'Müge çok farklı bir iş yapıyor. Biz onunla aynı kategoride yarışınca şansımız olmuyor' şeklindeki açıklamalarıydı. Bence bu hayatımda duyduğum en onur verici iltifatlardan biriydi" sözleriyle gündeme geldi.

Sözleri eleştirilen Müge Anlı 9 Aralık'ta yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert yayınında ödülüne dair konuşmamayı tercih etti.

SOSYAL YARDIM TEPKİSİ

Müge Anlı yayının açılışında tekerlekli sandalye bağışlarına dair konuştu. Geçtiğimiz günlerde 'sosyal yardım yok' diyenlere tepki göstererek "Yok mu sosyal yardım? He siz sosyal yardım doğru yere gidiyor geliyor mu tartışmasını benim üzerimden yapamazsınız. Hoş, yaparsanız da çok umurumda mı? Değil. Ama ben bakan değilim" diyerek sinirlenmişti.

Bunun üzerine kendisinin de yardımda bulunduğu üzerine eleştirilen Anlı yayında "Nitap Hatipoğlu hocama sormuştum; hocam demiştim hep denir bağışlar gizli yapılmalıdır biz bunu ekrandan yapabilir miyiz demiştim?" diyerek şunları söyledi:

"Dedi ki; bunlar örnek olacak bağışlar bunların da gösterilmesi çok kıymetli değişti. O nedenle böyle böyle çığ gibi büyüyor yardımlar. Damlaya damlaya göl olur."