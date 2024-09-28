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  4. Müge Anlı'nın avukatı Rahmi Özkan da Ahu Tuğba için oradaydı! '18 yaşından bu yana...'

Müge Anlı'nın avukatı Rahmi Özkan da Ahu Tuğba için oradaydı! '18 yaşından bu yana...'

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
28.09.2024 15:14
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Türk sinemasının 1980'li yıllardaki yıldızlarından Ahu Tuğba, ABD'deki evinde 1 Eylül'de hayatını kaybetti. 27 gün sonra cenazesi ülkeye getirilen Ahu Tuğba son yolculuğuna uğurlandı. Müge Anlı'nın avukatı Rahmi Özkan da Ahu Tuğba için törene gelen isimlerden biri oldu.

Müge Anlı'nın avukatı Rahmi Özkan da Ahu Tuğba için oradaydı! '18 yaşından bu yana...'

Yeşilçam'ın efsane ismi Ahu Tuğba kızıyla beraber yaşadığı Amerika Birleşik Devletleri'nde 1 Eylül'de hayatını kaybetmiş, 27 günün ardından cenazesi dün İstanbul'a getirilmişti.

Ahu Tuğba için Teşvikiye Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene gelen isimlerden biri de Müge Anlı'nın avukatı Rahmi Özkan oldu.

AHU TUĞBA CENAZESİ

Rahmi Özkan, Ahu Tuğba'nın 18 yaşından beri avukatlığını yaptığını söyleyerek 'Bir ay önce bir rahatsızlık geçirmiştim. Bir takım ayetler gönderdi. Bu ayetleri oku başına koy bunlar sana şifa getirecek' demişti.

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CENAZESİNİN BEKLETİLMESİNE TEPKİ GÖSTERDİ

Ahu Tuğba'nın cenazesinin neredeyse bir ay boyunca Amerika'da mahsur kalmasına ise Rahmi Özkan tepki gösterdi. Özkan bu durum için 'hiç olmaması gerek bir konu. Ruhunu teslim eden birinin bekletilmeden toprağına gömülmesi lazım. Amerika gibi bir ülke... En ufak bir şeyde başkalarını tenkit eden Amerika önce iğneyi kendine batırsın' diyerek sert çıktı.

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Anahtar Kelimeler:
Ahu Tuğba Müge Anlı Rahmi Özkan
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