Müge Anlı'nın avukatı Rahmi Özkan da Ahu Tuğba için oradaydı! '18 yaşından bu yana...'

Yeşilçam'ın efsane ismi Ahu Tuğba kızıyla beraber yaşadığı Amerika Birleşik Devletleri'nde 1 Eylül'de hayatını kaybetmiş, 27 günün ardından cenazesi dün İstanbul'a getirilmişti.

Ahu Tuğba için Teşvikiye Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene gelen isimlerden biri de Müge Anlı'nın avukatı Rahmi Özkan oldu.

Rahmi Özkan, Ahu Tuğba'nın 18 yaşından beri avukatlığını yaptığını söyleyerek 'Bir ay önce bir rahatsızlık geçirmiştim. Bir takım ayetler gönderdi. Bu ayetleri oku başına koy bunlar sana şifa getirecek' demişti.

CENAZESİNİN BEKLETİLMESİNE TEPKİ GÖSTERDİ

Ahu Tuğba'nın cenazesinin neredeyse bir ay boyunca Amerika'da mahsur kalmasına ise Rahmi Özkan tepki gösterdi. Özkan bu durum için 'hiç olmaması gerek bir konu. Ruhunu teslim eden birinin bekletilmeden toprağına gömülmesi lazım. Amerika gibi bir ülke... En ufak bir şeyde başkalarını tenkit eden Amerika önce iğneyi kendine batırsın' diyerek sert çıktı.